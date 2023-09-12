Заборгували шалену суму: популярний актор Кевін Костнер подав до суду на шоу "Єллоустоун"

Актор Кевін Костнер, який зіграв у "Особистому охоронці", подав позов проти популярного телешоу "Єллоустон". Йому заборгували 12 мільйонів доларів за ще не зняту другу половину п'ятого сезону.

Під час слухання справи про його розлучення з дружиною в п'ятницю, обговорювалися його фінансові питання стосовно серіалу Paramount Network, який став найпопулярнішою драмою телевізійного ефіру. Paramount ухилилася від переговорів. Представник актор також не коментує ситуацію.

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"Трохи розчаровує те, що це шоу номер один на телебаченні, і я не беру участі", – сказав Костнер, "Напевно, я піду з цього приводу до суду".

Кевін Костнер подав до суду на шоу "Єллоустоун"

У "Єллоустоні" відбулася перерва між першою і другою половиною п'ятого сезону, який вийшов у ефір наприкінці минулого року. Причина цієї затримки була неясною: джерела з виробництва звинувачували актора в щільному графіку, інші джерела стверджували, що шоураннер Тейлор Шерідан взяв на себе занадто багато проєктів, а сам Шерідан вказав на масштабні вимоги Paramount щодо більшої кількості контенту для їхнього потокового сервісу.

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Треба також враховувати, що Костнер уклав угоду щодо реалізації свого іншого проєкту – чотирисерійної кіносаги під назвою "Горизонт", зйомки якої вже завершилися, принаймні першого фільму.

Він зазначив, що для другої частини п'ятого сезону "не було написано жодних сценаріїв" і на той момент "вони ще не закінчили" першу частину сезону. Вони вирішили зробити "плати або грай", але це не спрацювало, і він мав отримати по 12 мільйонів доларів за кожну частину п'ятого сезону.

Костнер заявив, що хотів повернутися у шостий сезон вестерну, але "я більше не міг їм допомогти. Намагалися домовлятися, мені пропонували менше грошей, ніж у попередні сезони, були проблеми із креативом…".

Перш ніж остаточно піти, актор сказав, що він зробив останню спробу повернутися, і сказав своїм представникам: "Нехай вони заплатять мені будь-яку суму, ми вигадали цифру, і вони пішли". На його думку, ця сума становить 12 мільйонів доларів.

У статті про Шерідана на обкладинці The Hollywood Reporter шоураннер висловив свою точку зору, заявивши, що Костнер останні кілька сезонів просив працювати все менше днів під час зйомок, щоб зосередитися на своїх фільмах, і це призвело до непорозуміння серед продюсерів.