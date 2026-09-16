Різниця у 31 рік: Кевіну Костнеру приписують роман із 40-річною жінкою

71-річну зірку "Єллоустоуна" помітили у Санта-Барбарі разом із 40-річною Дженніфер Мілберн, після чого американські таблоїди одразу заговорили про можливий роман.

Як повідомляє pagesix Актор і Мілберн потрапили в об'єктиви під час походу в супермаркет Albertsons. За даними вони купували пластівці, грейпфрутовий сік, стейки та овочі, а очевидці описали їхню поведінку як "надзвичайно ніжну". Проте офіційно пара свої стосунки поки не підтверджувала.

Хто така Дженніфер Мілберн



Дженніфер Мілберн / Фото Blue Delta Jeans Co.



Дженніфер Мілберн родом з Аспена, де, до речі, розташоване велике ранчо Костнера. Раніше вона працювала стюардесою Delta, моделлю та кілька років – у відомому магазині Kemo Sabe. Зараз Мілберн обіймає посаду директорки з партнерств у The Optimism Company Саймона Сінека.

Коли журналісти спробували напряму запитати її про можливий роман із Костнером, жінка нібито завершила розмову. Представники актора також коментарів не дали.

Особисте життя Костнера після розлучення

У 2023 році Кевін Костнер розлучився з Крістін Баумгартнер після 18 років шлюбу. Згодом йому приписували роман із Дженніфер Лопес, а у 2025 році повідомлялося про його стосунки з Келлі Нунан Горес.

До слова, в Голлівуді підозрюють ще один зірковий роман, який поки ніхто не коментує.



