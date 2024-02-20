36-річна акторка фільмів для дорослих Кейні Лінн Картер наклала на себе руки

Актриса фільмів для дорослих, модель та танцівниця Кейні Лінн Картер, 36 років, скоїла самогубство 15 лютого у своєму домі. Вона здобула велику популярність, утім, серйозні психологічні проблеми повпливали на її життя.

Дізнайтесь в матеріалі, що відомо про інцидент. А також читайте, що відомо про психологічні проблеми акторки.

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Кейні Лінн Картер скоїла самогубство: що відомо

15 лютого Кейні Лінн Картер покінчила життя самогубством у своєму домі. Вона стала популярною, володіла власною студією танців на пілоні та мала численні номінації на різноманітні нагороди. Однак психологічні труднощі привели американку до трагічного вчинку.

Її близькі вирішили створити фінансовий фонд для похорону, розмістивши трагічне повідомлення на спеціальній сторінці збору коштів.

На жаль, попри всі її вражаючі досягнення та таланти, з роками у Кейні почалися проблеми з психічним здоров'ям,

– розповіли її подруги.

За їхніми словами, незалежно від кількості людей, що оточували актрису, вона завжди відчувала себе самотньою. Однак в останні дні свого життя зірка активно підтримувала активне соціальне життя через відчуття безвиході.

Вона боролася зі своїми проблемами з такою ж завзятістю і драйвом, як і в будь-якій іншій сфері свого життя, з усієї сили, на яку була здатна,

– додали друзі.

Кейні прославилась як еротична модель

Кейні мала майже 300 тисяч підписників на відомому сайті для дорослих, а також 744 тисячі прихильників в інстаграмі. Вона здобула популярність як еротична модель, взяла участь у документальному фільмі "Сутінки порнозірок", була власницею студії танців на пілоні під назвою Alchemy Pole Fitness і проявляла зацікавленість у написанні пісень.