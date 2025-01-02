У Лондонському театрі Барбікан відбудеться постановка п'єси письменника російської літератури Антона Чехова — "Чайка". Ця новина привернула велику увагу, але найбільше здивування викликало те, що головну роль у виставі виконуватиме Кейт Бланшетт, одна з найбільших голлівудських зірок.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання The Guardian. Поки в Україні триває кровопролитна війна, спричинена російською агресією, світ продовжує забувати про реальність.

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Кейт Бланшетт зіграє у виставі за п'єсою російського письменника Чехова: подробиці

П'єсу Чехова "Чайка" адаптують британський драматург Данкан Макміллан і німецький режисер Томас Остермаєр. Постановка відбудеться в Лондоні в театрі Барбікан, і вона буде тривати з 26 лютого по 5 квітня 2025 року.

Великою несподіванкою для глядачів стала участь знаменитої голлівудської акторки Кейт Бланшетт, яка зіграє одну з головних ролей – Ірину Аркадіну. Окрім неї, в п'єсі з'являться й інші зірки: Коді Сміт-Макфі, Том Берк та Емма Коррін (зірка серіалу "Корона").

Ще нещодавно Кейт Бланшетт стала виконавчим продюсером та озвучила документальну стрічку "Ukraine: Life Under Attack" ("Україна: життя під ударом"), яка висвітлює події повномасштабного вторгнення Росії в Україну та його наслідки для мирних жителів, зокрема в Харкові. Цей проєкт отримав схвальні відгуки за сміливе і правдиве висвітлення жахіть війни та надав голос тим, хто опинився на лінії вогню.

Однак тепер Кейт Бланшетт викликала хвилю обурення серед свідомих громадян. Для багатьох людей, особливо в Україні, участь Бланшетт у цій виставі є неприйнятною у нинішніх реаліях. Зважаючи на її попередню активну участь у підтримці України через документальні проєкти, це рішення виглядає вкрай суперечливо.

Варто зазначити, що у світі мистецтва не можна уникати реальності. В Україні триває кровопролитна війна, спричинена російською агресією, і все більше стає очевидним, що культура і політика тісно переплітаються. Мистецтво завжди було й залишається дзеркалом того, що відбувається насправді, і сьогодні це питання вкрай важливе, однак світ, на жаль, починає забувати.