Мені зробили операцію, – Кейт Мікуччі повідомила, що у неї діагностували рак легенів

Актриса, відома своєю роллю у "Теорії великого вибуху", Кейт Мікуччі, повідомила про те, що їй провели операцію. Зірка зізналась, що пухлину в її легенях виявили несподівано.

Цим Кейт поділилась у своєму тіктоці. Дізнайтесь у матеріалі, що ще сказала акторка та як себе почуває на цю мить.

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У Кейт Мікуччі виявили пухлину

Зірка поділилась новиною зі своїми прихильниками прямо з лікарні, де розповіла, що пройшла операцію. Актриса зізналась, що те, що у неї виявили рак стало несподіванкою.

Я в лікарні, вчора мені зробили операцію через рак легенів. Вони виявили пухлину на ранній стадії. Це дійсно дивно, тому що я ніколи в житті не викурила жодної цигарки, тож, знаєте, це було сюрпризом,

– зазначила Кейт.

Актриса додала, що в цей момент усе в порядку, завдяки лікарям, які вчасно виявили пухлину.

Кейт Мікуччі пояснила, що у результаті аналізу крові було виявлено щось дивне, це вимагало подальшого обстеження.

У мене був один показник в аналізі крові, який виявився дуже високим. Тому я пішла до профілактичного лікаря, який зробив кілька сканувань. Він просканував моє серце і саме там помітив пляму в легені,

– поділилася Кейт.

Кейт Мікуччі: що відомо про акторку

Кейт Мікуччі – американська акторка, комік та автор-виконавець, найбільш відома такими своїми ролями:

Стефані Гуч в телесеріалі "Клініка"

Шеллі в серіалі "Виховуючи Хоуп"

Люсі в серіалі "Теорія великого вибуху"

Крім того, вона є частиною комедійного дуету "Garfunkel and Oates".