Кейт Вінслет зачарувала мережу, підбадьоривши юну журналістку: "Це буде твоє найкраще інтерв'ю"

Британська акторка Кейт Вінслет зіграла одну з головних ролей у другій частині фільму "Аватар". На одній з пресконференцій у неї мала взяти інтерв'ю маленька журналістка Марта, але через хвилювання зізналась, що їй складно. Але Кейт швидко втамувала її хвилювання і сказала, що це буде найкраще інтерв'ю у її житті.

Відомо, що фільм "Аватар: Шлях води" скоро сягне позначки у 2 мільярди доларів касових зборів, що повністю покриє увесь знімальний процес. Відтак, актори продовжують спілкуватись з журналістами на пресконференціях, підвищуючи зацікавленість до кінострічки. Під час останньої знаменита Кейт Вінслет зробила милий жест у бік юної журналістки, яка брала у неї інтерв’ю.

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Дівчинка допомагає німецькій громадській телекомпанії ZDF і наважилась взяти перше інтерв'ю в житті. На початку розмови вона розхвилювалась і зізналась про це, але Кейт швидко її підбадьорила. Милий момент потрапив на відео та вже розлетівся соцмережами:

Ти робиш це вперше? Гаразд, знаєш що? Це буде найфантастичніше інтерв'ю з усіх. І знаєш чому? Тому що ми вирішили, що воно таким буде. Ти можеш питати мене про що завгодно, і тобі не треба боятися. Все буде приголомшливо. Зробімо це,

– сказала кіноакторка.

Після розмови дівчинка зробила пам'ятне фото зі своєю першою гостею і через мотиваційні слова Кейт вже стала зіркою мережі.

Усе інтерв'ю дівчинки Марти ви можете переглянути ту т.

У мережі вже відреагували на людяний вчинок Кейт Вінслет, за спиною якої десятки років кінокар'єри та нагороди, включаючи Оскар, Золоті глобуси, Еммі та інші:

"Це ознака порядної людини";

"В іншому житті Кейт Вінслет була б найдивовижнішою вчителькою";

"Яка неймовірно мила жінка";

"Світ дійсно не заслуговує на Кейт Вінслет";

"Я не можу любити її більше!";

"Це змушує мене ще більше її любити. Яка добра та обізнана людина";

"Кейт Вінслет, як і Кіану Рівз, просто випромінює доброту та порядність на всіх рівнях. Це знаменитості, яких ми повинні прагнути наслідувати не через їхню славу завдяки ролям у кіно, а через їхню людяність і витонченість".

Прем'єра "Аватару 2": найголовніше

Фільм "Аватар: Шлях води" став першим із чотирьох запланованих сиквелів "Аватара", які Кемерон випускатиме раз на два роки до 2028 року. Події стрічки в основному відбуваються під водою в океані. Наразі друга частина "Аватара" вважається одним із найдорожчих фільмів в історії кінематографа. Він демонструє світ Пандори, а також персонажів Нааві, що повертаються, яких грають Сем Вортінгтон і Зої Салдана.

Прем'єра фільму відбулась 15 грудня 2022 року і зараз досі йде в кінотеатрах. Фільму знадобилося два тижні, аби зібрати у світовому прокаті 1 мільярд доларів, зараз касові збори сягають понад 1,7 мільярда.

Як зазначив сценарист і режисер Лайам О'Доннелл, у процесі створення фільму Кемерон використав 15 камер, дві з яких були сфокусовані на обличчі кожного актора, а також використання підводної зйомки та "інфрачервоного захоплення глибини для розміщення комп'ютерних персонажів у кадрі".