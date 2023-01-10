Известно, что фильм "Аватар: Путь воды" скоро достигнет отметки в 2 миллиарда долларов кассовых сборов, что полностью покроет весь съемочный процесс. Следовательно, актеры продолжают общаться с журналистами на пресс-конференциях, повышая интерес к киноленте. Во время последней знаменитая Кейт Уинслет совершила милый жест в сторону юной журналистки, бравшей у нее интервью.

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Девочка помогает немецкой общественной телекомпании ZDF и отважилась взять первое интервью в жизни. В начале разговора она разволновалась и призналась об этом, но Кейт быстро ее ободрила. Милый момент попал на видео и уже разлетелся соцсетями:

Ты это делаешь впервые? Ладно, знаешь что? Это будет самое фантастическое интервью из всех. И знаешь почему? Потому что мы решили, что это будет. Ты можешь спрашивать меня о чем угодно, и тебе не нужно бояться. Все будет потрясающе. Сделаем это,

– сказала киноактриса.

После разговора девочка сделала памятное фото со своей первой гостьей и по мотивационным словам Кейт уже стала звездой сети.

Все интервью девочки Марты вы можете посмотреть здесь.

В сети уже отреагировали на человечный поступок Кейт Уинслет, за спиной которой десятки лет кинокарьеры и награды, включая Оскар, Золотые глобусы, Эмми и другие:

"Это признак порядочного человека";

"В другой жизни Кейт Уинслет была бы самой удивительной учительницей";

"Какая невероятно милая женщина";

"Мир действительно не заслуживает Кейт Уинслет";

"Я не могу любить ее больше!";

"Это заставляет меня еще больше ее любить. Какой добрый и знающий человек";

"Кейт Уинслет, как и Киану Ривз, просто излучает доброту и порядочность на всех уровнях. Это знаменитости, которым мы должны стремиться подражать не через их славу благодаря ролям в кино, а через их человечность и утонченность".

Премьера "Аватара 2": самое главное

Фильм "Аватар: Путь воды" стал первым из четырех запланированных сиквелов "Аватара", которые Кэмерон будет выпускать раз в два года до 2028 года. События ленты в основном происходят под водой в океане. В настоящее время вторая часть "Аватара" считается одним из самых дорогих фильмов в истории кинематографа. Он демонстрирует мир Пандоры, а также возвращающихся персонажей Наави, которых играют Сэм Уортингтон и Зои Салдана.

Премьера фильма состоялась 15 декабря 2022 года и сейчас идет в кинотеатрах. Фильму понадобилось две недели, чтобы собрать в мировом прокате 1 миллиард долларов, сейчас кассовые сборы составляют более 1,7 миллиарда.

Как отметил сценарист и режиссер Лайам О'Доннелл, в процессе создания фильма Кэмерон использовал 15 камер, две из которых были сфокусированы на лице каждого актера, а также использование подводной съемки и "инфракрасного захвата глубины для размещения компьютерных персонажей в кадре".