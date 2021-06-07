Кейт Вінслет влаштувала скандал через відретушований постер "Мейр із Істтауна"

Зірка "Титаніка" заявила, що відхилила відретушований рекламний плакат. В чому ж полягав скандальний інцидент – детальніше читайте на Кіно 24.

45-річна Кейт Вінслет не соромиться змін, які відбулися з її тілом та обличчям з віком, а також після народження двох дітей. Більш того, голлівудська діва погодилася закцентувати увагу на недоліках своєї зовнішності в новому серіалі від HBO – "Мейр з Істтауна".

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У свіжому інтерв'ю акторка зазначила, що її героїня – Мейр Шиєн – відверто невродлива жінка. За словами акторки перевтілюючись в свою героїню, вона відчувала себе нещасною та некрасивою

В чому суть скандалу з Кейт Вінслет?

По-перше, акторку знервував постер стрічки. За словами Кейт, вона двічі відправляла плакат для серіалу, помітивши, що її шкіра була оброблена аерографом. Вона наголосила, що глядачі хочуть бачити персонажів, які виглядають справжніми.

Я точно знаю кількість "гусячих лапок" навколо своїх очей, так що, будь ласка, поверніть їх всі назад,

– вимагала знаменитість.



Кейт Вінслет на постері серіалу "Мейр з Істтауна" / IMDb

По-друге, режисер Крейг Зобель вирізав на етапі постпродакшну кадри, на яких видно неідеальний живіт Кейт.

Я тоді дуже розлютилася і буквально кричала йому, щоб він не смів цього робити,

– поділилася артистка.

Оскароносна акторка також розповіла для джерела, що глядачі "зголодніли" за шоу, в яких би точно зображали реальні жіночі тіла. Вона висловила припущення, що глядачі ототожнюють себе з її героїнею почасти тому, що вона "повністю функціонуюча, самодостатня жінка з тілом та обличчям, яке відповідає її віку, її життю та її походженню".

також, що Вінслет зазначила, щоАле для серіалу "Мейр з Істтауна" вона зробила виняток і знялася оголеною. Кейт зізналася, що

Актриса багато часу віддала персонажу Мейр Шиєн. Заручившись підтримкою костюмерів, акторка особисто вибирала некрасивий одяг для своєї героїні. Крім того, Вінслет просила ставити світло на майданчику так, щоб всі недоліки її обличчя було видно якнайкраще. Все це було потрібно для створення образу загартованої героїні, яку мучать старі рани.

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Коротко про сюжет "Мейр з Істтауна"

"Мейр з Істтауна" – це детективний серіал від HBO, що стрімко підкорити світ. У центрі подій – жінка Мейр Шиєн, яка проживає у невеличкому містечку і розслідує жахливе вбивство, що сколихнуло увесь штат. Їй доведеться дізнатись всі подробиці з життя жертви та вийти на слід убивці.