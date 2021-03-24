Підрахували кількість кадрів зі сповільненою зйомкою у "Лізі справедливості Зака Снайдера"

Підрахували загальний хронометраж сцен з ефектом сповільненої зйомки у фільмі "Ліга справедливості Зака ​​Снайдера". До речі, це одна з візитівок режисера – він застосовує цей прийом у всіх своїх стрічках.

Журналісти видання підрахували, що загалом сповільнена зйомка зайняла 24 хвилини фільму. Тобто приблизно 11% від всього екранного часу.

До теми Warner Bros. не зацікавлені в роботі зі Снайдером, а той більше не хоче екранізувати комікси

Зак Снайдер полюбляє знімати з підвищеною частотою кадрів (до 300 і більше в секунду). І найчастіше з одночасною зміною кута огляду, що створює ефект уповільненого руху об'єкта.

Нова "Ліга" не змогла обігнати другу частину "Диво-жінки"

На створення нової "Ліги справедливості" пішло близько 70 мільйонів доларів. Суму рекламної компанії проєкту поки що не називали.

Окрім цього, "Лізі справедливості Зака Снайдера" не змогла наздогнати за кількістю переглядів на HBO Max стрічку "Диво-жінка: 1984".

За прем'єрні вихідні дні нову версію "Ліги справедливості" подивилися 1,8 мільйона разів. А ось продовження історії про принцесу Діану – 2,2 мільйона разів.

Під час підрахунку враховувалися перегляди не менше 5 хвилин і тільки з телевізорів, оснащених Smart TV.

Чому Зак Снайдер перезняв фільм "Ліга справедливості"

У 2016 році Заку Снайдеру довелось покинути крісло режисера на фоні самогубства доньки. Він передав проєкт Джоссу Відону. В результаті стрічка отримала чимало критики, а збитки студії склали не менше 60 мільйонів доларів.

На численні прохання фанатів WB запросили Зака Снайдера переробити "Лігу справедливості" у 2020 році. До нового фільму не увійшло жодного кадру, створеного Відоном.

Кінокартина має "дорослий" рейтинг R – тобто "від 17 років". Деякі персонажі поводяться досить грубо, а в одній зі сцен Бетмен навіть матюкається. Хронометраж стрічки становить 4 години й 2 хвилини.

"Ліга справедливості" Зака Снайдера: сюжет

Події розвиваються після смерті Супермена у фільмі "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості". Бетмен, Диво-жінка, Флеш Аквамен та Кіборг об'єднуються у Лігу справедливості, аби захистити світ від вторгнення Степового вовка і його армії парадемонів. Також у стрічці з'являється Дарксайд.

"Ліга справедливості Зака Снайдера": фінальний трейлер

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