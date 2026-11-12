Сумки Balenciaga та процедури зі спермою лосося: Кім Кардаш'ян здивувала акторів подарунками

46-річна знаменитість вирішила, що звичайних квітів чи коробки цукерок недостатньо, тому засипала акторів серіалу "Все чесно" розкішними подарунками. Щоправда, деякі презенти виявилися настільки незвичайними, що навіть голлівудські зірки не поспішали ними користуватися.

Про щедрість Кардаш'ян розповіла 51-річна акторка Сара Полсон у подкасті The Run-Through від Vogue, повідомляє People.

Що Кім Кардаш'ян подарувала колегам

За словами Полсон, після завершення зйомок першого сезону "Все чесно" Кардаш'ян подарувала всім акторам однакові чорні сумки Balenciaga.

Зірки серіалу "Все чесно" / Фото Getty images



Після другого сезону Кім вирішила не знижувати планку. Цього разу колеги отримали сумки NikeSKIMS, а також можливість влаштувати справжній шопінг у Мехіко.

За словами Полсон, Кардаш'ян привела акторів до магазину й запропонувала брати все, що їм подобається.

Я перепитала: "Справді? Усе, що захочу?" — пригадала акторка.

І якщо хтось думає, що на цьому щедрість Кім закінчилася, то явно недооцінює жінку, яка побудувала бізнес-імперію на красі та моді.

Процедури зі спермою лосося, якими ніхто не скористався

Серед подарунків були також косметичні процедури для обличчя з використанням препаратів, отриманих із молок лосося, та комплексні медичні обстеження Prenuvo. Проте акторки так і не скористалися подарованими процедурами для обличчя.

Під час прем'єри другого сезону Полсон пожартувала, що Кардаш'ян неабияк здивувалася такому ставленню до її презентів. Кім навіть запропонувала колезі іншу косметичну процедуру — Xerf, спрямовану на підтягування шкіри без хірургічного втручання.

Кардаш'ян пожартувала, що якщо колеги найближчим часом не скористаються подарунками, вона забере їх собі.

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