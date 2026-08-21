Не лише "Секс і місто": 8 найкращих ролей Кім Кетролл до дня народження зірки

21 серпня свій 70-й день народження святкує харизматична та неперевершена Кім Кетролл. Більшість знає її як зухвалу й розкуту Саманту із "Сексу і міста", але фільмографія акторки налічує десятки різнопланових ролей у комедіях, фантастиці, драмах і трилерах.

З нагоди свята 24 Канал зібрав добірку захопливих стрічок, у яких зіграла неймовірна Кім Кетролл. Обирайте стрічку з нашого переліку та насолоджуйтеся акторською грою зірки.

"Манекен" (1987)

Молодий і талановитий художник Джонатан ніяк не може знайти постійну роботу. Якось він побачив бездоганний магазинний манекен, який згодом несподівано ожив. Виявляється, у фігурі опинилася душа стародавньої єгиптянки Еммі, яку боги перенесли крізь час у майбутнє.

"Манекен": дивіться трейлер фільму онлайн

"Поліцейська академія" (1984)

Міська влада відкриває двері поліцейської академії для всіх охочих без будь-яких обмежень, через що до лав курсантів потрапляють справжні диваки та пройдисвіти. Серед них опиняється заможна та приваблива дівчина Карен Томпсон, яка прагне спробувати щось екстремальне у житті та довести власну самостійність. Разом із харизматичним Магоні вона проходить кумедні випробування і знаходить справжнє кохання.

"Поліцейська академія": дивіться трейлер фільму онлайн

"Примара" (2010)

Талановитий "літературний раб" отримує замовлення доробити мемуари колишнього прем'єр-міністра Великої Британії після загадкової загибелі попереднього автора. Під час роботи на ізольованому острові письменник знайомиться з особистою помічницею політика Амелією Блай, яка знає значно більше, ніж говорить.

"Примара": дивіться трейлер фільму онлайн

"Великий переполох у малому Китаї" (1986)

Далекобійник Джек Бертон потрапляє у саме серце підземного містичного світу китайського кварталу Сан-Франциско. Разом із допитливою та сміливою адвокаткою Грейсі Ло він намагається врятувати викрадену дівчину з лап стародавнього безсмертного чаклуна.

"Великий переполох у малому Китаї": дивіться трейлер фільму онлайн

Серед інших проєктів, де можна побачити Кім Кетролл:

"Секс і місто" (1998 – 2004) та повнометражні сиквели (2008, 2010).

(1998 – 2004) та повнометражні сиквели (2008, 2010). "Зоряний шлях 6: Невідкрита країна" (1991)

(1991) "Як я зустріла вашого батька" (2022 – 2023)

(2022 – 2023) "Гламур" (2023)

До речі, у грудні 2025 року Кім Кетролл учетверте вийшла заміж.