Найкращі фільми для компанії друзів: що подивитись на вихідних

Сьогодні вечір п'ятниці, а це означає, що варто вимкнути сповіщення у робочих чатах і організувати зустріч з веселою компанією друзів. Ба більше, це чудова можливість не марнувати літо, а скористатись нагодою провести його максимально продуктивно.

Якщо ви або хтось зі знайомих має проектор, то перегляд фільму просто неба стане ідеальним варіантом. А щоб не витрачати час на пошук стрічки, 24 Канал зробив уже це за вас.

"Похмілля у Вегасі", 2009

Рейтинг IMDb: 7,7

Троє друзів прокидаються у готельному номері й бачать дуже незвичну картину після парубочої вечірки: у шафі сидить немовля, у ванній – тигр, а наречений взагалі зник. Через провали у пам'яті чоловіки тепер мають докласти зусиль, щоб відновити крок за кроком події минулої ночі, адже весілля друга піде коту під хвіст.

"Похмілля у Вегасі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Гра в хованки", 2019

Рейтинг IMDb: 6,9

Це чорна комедія з елементами горору, яка розповідає про дівчину Грейс. Вона виходить заміж за Алекса Ле Домаса – чоловіка з заможної родини, яка заробила мільярди на настільних іграх. У ніч весілля наречена дізнається про моторошну сімейну традицію: опівночі кожен новий член родини зобов'язаний витягнути карту зі старовинної скриньки і зіграти у ту гру, яка випаде.

"Гра в хованки": дивіться онлайн трейлер фільму

"Шалені багатії", 2018

Рейтинг IMDb: 6,9

Американська професорка Рейчел Чу летить в Сінгапур на весілля до друга свого хлопця Ніка Янга. Там вона дізнається, що Нік походить з однієї з найбагатших та найвпливовіших родин Азії, а сам він – один із найбажаніших холостяків. Дівчині тепер доведеться боротись не тільки з конкурентками, а й доводити матері коханого, що вона варта її сина.

"Шалені багатії": дивіться онлайн трейлер фільму

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