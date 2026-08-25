"Відповідальність бути": у Львові пройде інклюзивний проєкт "Кіно для кожного та кожної"

З 24 по 27 вересня 2026 року у Львові відбудеться культурний проєкт "Кіно для кожного та кожної". Ініціатива Львівської муніципальної бібліотеки покликана зробити кінематограф, виставкові простори та літературу повністю безбар'єрними для людей із різним досвідом.

Головною темою цьогорічної події обрали "Відповідальність бути". В умовах повномасштабної війни, коли дедалі більше ветеранів і ветеранок повертаються до цивільного життя з травмами й різними формами інвалідності, доступність культури стає базовою нормою та питанням стійкості всієї громади.

Проєкт пропонує сприймати інклюзивні інструменти як новий спільний досвід для кожного глядача.

Інклюзивний проєкт "Кіно для кожного та кожної"

Програма поєднує три мистецькі напрями:

Кінопокази. Глядачі побачать 10 фільмів зі звукоописом (аудіодескрипцією) та розширеними субтитрами (SDH), які передають як репліки героїв, так і звукову атмосферу стрічок.

Глядачі побачать 10 фільмів зі звукоописом (аудіодескрипцією) та розширеними субтитрами (SDH), які передають як репліки героїв, так і звукову атмосферу стрічок. Візуальне мистецтво. Виставка 15 адаптованих кіноплакатів, доповнених аудіогідом і шрифтом Брайля.

Виставка 15 адаптованих кіноплакатів, доповнених аудіогідом і шрифтом Брайля. Література. Перформативні читання та презентація поетичного артбуку "Енні обирає дихати", виданого шрифтом Брайля.

Культурне середовище має змінюватися разом із нами. Доступність – це не додаткова опція чи пільга, а базова норма, яка допомагає людям із різним досвідом розуміти одне одного. Наша спільна відповідальність – бути відкритими, уважними й чутливими до кожного та кожної,

– зазначила організаторка проєкту Віра Карпінська.

Охочі долучитися до ініціативи можуть подати заявки на Open-call до 4 вересня 2026 року включно. Стежити за оновленнями програми, локаціями та деталями щодо участі можна на офіційній сторінці Львівської муніципальної бібліотеки в інстаграмі.