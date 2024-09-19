В Україні відбулась прем'єра фільму "Да Вінчі" про легендарного воїна Дмитра Коцюбайла

19 вересня в Україні відбулась гучна прем'єра документального фільму "Да Вінчі". Ця стрічка розповідає про легендарного Дмитра Коцюбайла, відомого також під позивним "Да Вінчі", який активно брав участь у Революції Гідності та пішов на фронт у віці 18 років.

Фільм пропонує детальний і зворушливий портрет цього видатного героя. Стрічка розкриває не лише його участь у важливих історичних подіях, але й особисту історію, що лежить за його героїзмом.

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Відбулась прем'єра фільму "Да Вінчі": що відомо про стрічку

Документальний фільм "Да Вінчі" створено у пам'ять про видатного добровольця Дмитра Коцюбайла, відомого також під позивним "Да Вінчі". Режисер фільму, Володимир Сидько, записав спогади про Дмитра від його родичів і побратимів.

Зокрема, своїми спогадами про Дмитра поділилися мама героя, сестра Мар’яна Коцюбайло, наречена Аліна Михайлова, керівниця медслужби батальйону "Вовки Да Вінчі", Валерій Залужний, Головнокомандувач ЗСУ (2021-2024), Сергій Філімонов, командир батальйону "Вовки Да Вінчі" та інші побратими.

"Да Вінчі": дивіться онлайн трейлер фільму

Що відомо про Дмитра Коцюбайла

Дмитро Коцюбайло, відомий під позивним "Да Вінчі", проявив себе як відважний захисник України ще під час Революції Гідності, коли разом з іншими активістами відстоював справедливість на Майдані. У період, коли на сході України розпочалися воєнні дії, Дмитро, якому тоді було лише 18 років, не вагався і приєднався до добровольців, вирушивши на фронт.

У 2021 році він став першим добровольцем, який за життя був відзначений найвищою державною нагородою – званням Героя України.

З 2016 року Дмитро очолював штурмову роту, яка пізніше, навесні 2022 року, була реорганізована в окремий штурмовий батальйон під назвою "Вовки Да Вінчі".

Батальйон під командуванням Дмитра брав участь у численних боях, демонструючи високу бойову готовність та злагодженість дій.

Останнім для Дмитра став бій за Бахмут навесні 2023 року, де він загинув, захищаючи свою країну до останнього подиху. Його героїзм і самопожертва назавжди залишаться в пам'яті українців як приклад справжньої відданості своїй Батьківщині та народ