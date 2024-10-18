Найкращі українські фільми 2024: список переможців премії кінокритиків "Кіноколо"
Джерело:Національна премія "Кіноколо"
Відбулася сьома за рахунком Національна премія кінокритиків "Кіноколо". Стали відомі імена переможців у 2024 році.
Премію кінокритиків "Кіноколо" вручили в 11 номінаціях, про що йдеться на офіційному сайті. Цього року було нововведення – найкращі повнометражний та короткометражний документальні фільми обирали у двох окремих категоріях.
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Найбільшу кількість нагород отримала стрічка Дмитра Мойсєєва "Сірі бджоли". Вона розповідає про двох мешканців невеличкого села, що у так званій "сірій зоні" АТО. Вони товаришують з дитинства, але мають різні погляди на життя.
У двох номінаціях переміг фільм "Фрагменти льоду".
Повний список переможців
Найкращий повнометражний ігровий фільм – "Сірі бджоли"
"Сірі бджоли": дивіться трейлер онлайн
Найкращий короткометражний ігровий фільм – "Додаткові сцени", режисери Роман Хімей, Ярема Малащук
Найкраща режисура – Дмитро Мойсеєв ("Сірі бджоли")
Найкращий актор – Віктор Жданов ("Сірі бджоли")
Найкраща акторка – Олена Узлюк ("Уроки толерантності")
Найкращий сценарій фільму – Алла Тютюнник, Роман Бондарчук, Дар’я Аверченко ("Редакція")
Найкращий повнометражний документальний фільм – "Фрагменти льоду", режисерка Марія Стоянова
"Фрагменти льоду": дивіться трейлер онлайн
Найкращий короткометражний документальний фільм – "Там, де закінчується Росія", режисер Олексій Радинський.
Найкращий анімаційний фільм – "Я померла в Ірпені", режисерка Анастасія Фалілеєва
За досягнення – Ольга Бірзул (книга "Твоя книга про кіно")
Відкриття року – "Фрагменти льоду", режисерка Марія Стоянова.