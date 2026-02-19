Оператор у кадрі й не тільки: кіноляпи в "Гаррі Поттері", про які могли не знати

На фоні того, що зараз у розробці HBO перебуває серіал про "Гаррі Поттера", новини про стару кінофраншизу продовжують залишатись актуальними. Цього разу поговоримо про кіноляпи.

Насправді кіноляпи доволі важко помітити навіть тоді, коли бачив фільм десятки разів. Однак є окремі уважні глядачі, які можуть побачити те, чого не бачили мільйони. 24 Канал покаже та розкаже про кіноляпи у "Гаррі Поттері", які можуть вас здивувати. Зверніть увагу Ікони темряви: найпопулярніші поганці кіно й серіалів Кіноляпи у фільмах про "Гаррі Поттера" У першому фільмі, коли дядько Вернон спілкується з Гаррі перед поїздкою у зоопарк, хлопець вдягнутий у футболку, поверх якої йде сорочка. Та при зміні кадру сорочка чомусь сповзла з плеча юнака. Кіноляпи у "Гаррі Поттері" / Колаж 24 Каналу Оскільки у книгах про "Гаррі Поттера" не було вказано, як саме розміщувався шрам Гаррі на лобі, тому режисер сам вирішував, де буде знак. Однак дуже часто актору малювали мітку у різних місцях, не відстежуючи точності. Кіноляпи в "Гаррі Поттері" / Фото з тіктока fun_of_wizards Колір очей юної Лілі (мами Гаррі) не збігались з очима хлопця, хоча упродовж усіх частин йому казали, що у нього мамині очі. В одній зі сцен, де Лілі показали в юності, вона мала карі очі. Це суттєва помилка, бо в Деніела Редкліффа були блакитні очі. Та й за книгою мали бути зеленого кольору, однак в актора була алергія на контактні лінзи. Кіноляп у фільмах про "Гаррі Поттера" / Кадр з фільму Лілі також показали в різних образах, коли її вбивав Лорд Волдеморт. Спершу її показали у светрі, а потім на підлозі у зеленій сукні чи то халаті. Кіноляпи в "Гаррі Поттері" / Фото з тіктока fun_of_wizards У першій частині професор Квірел постійно ходив з обмотаною головою. В один із кадрів потрапило, як з-під його головного убору визирає волосся. А от у фінальній сцені професор був лисий. Кіноляпи у "Гаррі Поттері" / Колаж 24 Каналу Коли Гаррі та Драко Мелфой бились у дуелі, то в одній зі сцен у кадр потрапив оператор. На перший погляд, він "злився" з учнями, однак велику камеру таки можна помітити. Кіноляпи у "Гаррі Поттері" / Кадр із фільму Коли Олівер Вуд – капітан команди з квідичу "Грифіндора" розповідав Гаррі правила гри, то за спиною другого показали доріжку. Та при зміні кадру ззаду Поттера раптом з'явилось зелене поле замість цегляної бруківки. Кіноляпи у "Гаррі Поттері" / Колаж 24 Каналу У п'ятому фільмі, коли Долорис Амбридж викликала до кабінету Гаррі для покарання, вона піддала його катуванню. На його руці з'явилась болісно випалена фраза – "Я не повинен брехати". Однак у фільмі чомусь ця мітка міняє положення, то вона на лівій руці, то на правій. Кіноляпи у "Гаррі Поттері" / Кадр із фільму В одній з частин Гаррі сниться кошмар. Він одягнений у футболку без ґудзиків, а коли прокидається, то на ньому вже футболка з ґудзиками. Кіноляпи в "Гаррі Поттері" / Фото з тіктока fun_of_wizards Раніше ми розповідали, хто з акторів "Гаррі Поттера" зіграв у "Бріджертонах".