Головні кінопрем'єри жовтня 2026 року: 4 гучні фільми, які можна буде побачити на екранах

Цьогорічний жовтневий прокат готує для українських глядачів надзвичайно яскраву палітру прем'єр, на які кіномани чекали кілька років. Від авторських проєктів легендарних режисерів до моторошних психологічних головоломок та довгоочікуваної анімації – осінні кінотеатри обіцяють незабутні враження для кожного відвідувача.

24 Канал розповість детальніше про найперспективніші стрічки, які неодмінно варто подивитися на великому екрані цього місяця.

"Діггер"

Прем'єра в Україні: з 1 жовтня 2026 року

Новий масштабний проєкт володаря премії "Оскар" Алехандро Ґонсалеса Іньярріту розповідає про найвпливовішу людину світу, яка несподівано втрачає ґрунт під ногами. Головний герой вирушає у шалену мандрівку, аби довести оточенню та самому собі, що він здатний стати єдиним і незамінним рятівником людства серед власноруч створеного глобального божевілля.

"Діггер": дивіться трейлер фільму онлайн

"Веріті"

Прем'єра в Україні: з 1 жовтня 2026 року

Екранізація світового психологічного бестселера письменниці Коллін Гувер занурює глядача в похмуру та загадкову атмосферу чужої оселі. Письменниця-початківиця Ловен погоджується закінчити серію романів відомої авторки Вереті Кроуфорд, яка прикута до ліжка після жахливої аварії. Перебираючи чернетки в будинку авторки, дівчина натрапляє на таємний щоденник з моторошними родинними зізнаннями. Знахідка розкриває приголомшливі секрети та ставить життя гості під смертельну загрозу.

"Веріті": дивіться трейлер фільму онлайн

"Диволіс"

Прем'єра в Україні: з 22 жовтня 2026 року

Анімаційна студія LAIKA презентує нову чарівну казку про юну Прю. Одного дня зграя воронів викрадає молодшого брата дівчинки просто на її очах. Тепер вона має вирушити на порятунок малюка в заборонений таємничий ліс на околиці міста Портленд. У незвіданих хащах героїня натрапляє на приховану країну, де мешкають розумні тварини, містичні істоти та підступні розбійники.

"Диволіс": дивіться трейлер фільму онлайн

"Глиноликий"

Прем'єра в Україні: з 22 жовтня 2026 року

У житті Метта Гейгена сталася страшна трагедія, внаслідок якої його обличчя спотворили, а кар'єру зруйнували. Щоб усе повернути, він погоджується на ризикований експеримент з небезпечною хімічною речовиною. Цей препарат дозволяє чоловікові змінювати вигляд, але поступово перетворює його тіло на живу безформну масу. Сповнений люті та болю, герой вирушає мститися своїм кривдникам і стає одним із найстрашніших монстрів міста.

"Глиноликий": дивіться трейлер фільму онлайн

А якщо ви шукаєте, що можна подивитися вдома на Netflix, то ми вже розповідали про найпопулярніші фільми в Україні за минулий тиждень.