Кіношний екіпаж тральщика "Черкаси" тепер боронить країну в реальному житті: промовисті фото

Актори з фільму "Черкаси" та творча команда доєдналися до лав захисників України. Тепер, як у фільмі, вони чинять спротив російському ворогові та наближають нас до перемоги.

Українські військові продовжують хоробро обороняти українські землі. До лав Збройних сил України доєднуються все більше відомих людей, повідомляє 24 канал.

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Актори з фільму "Черкаси" та творча команда тепер в ЗСУ

У центрі воєнної екшн-драми "Черкаси" – оборона однойменного мінного тральщика, заблокованого російськими військами в бухті озера Донузлав під час анексії Криму. Він три тижні чинив опір ворогу і став єдиним з 9 українських кораблів, що не спустив державний прапор.

До лав ЗСУ доєдналися:

Женя Авдеєнко

Роман Семисал

Мишко Воскобойник

Олесь Каціон

Руслан Коваль

Монтажер режисерської версії фільму Віктор Онисько.

Кіношний екіпаж тральщика "Черкаси" продовжує чинити опір, але вже у реальному житті. Актори та учасники знімальної групи фільму "Черкаси" поповнили ряди захисників України.

Пишаємося мужніми воїнами!,

– поділилася команда фільму у фейсбуці.

Актори з фільму "Черкаси" та творча команда тепер в лавах ЗСУ / Фото з фейсбуку стрічки

Нагадаємо, у 2022 році фільм "Черкаси" побачать 5 країн світу: у Німеччині, Австрії, Ліхтенштейні, Люксембурзі та Швейцарії. Раніше Film.ua Distribution повідомляли, що буде перераховувати кошти, отримані за продаж прав на покази своїх фільмів за кордоном, Збройним Силам України, а також біженцям та постраждалим від війни Росії проти України.

Режисером кінострічки є Тимур Ященко.

"Черкаси" 2020: дивіться трейлер до фільму

Нагадаємо, ще у лютому успішна українська телеведуча Катя Осадча, яка щодень висвітлює події в Україні, порівняла війну з кораблем "Черкаси", що не здався російським окупантам та боровся до кінця в однойменному фільмі.

У фільмі капітан тральщика Федаш каже морякам важливу фразу: "Черкаси будуть чинити опір". Ця фраза стала символічною у боротьбі, адже сьогодні й Україна чинить опір російському окупанту.

Коли вийшов фільм Черкаси, ми особисто познайомилися з капітаном тральщика "Черкаси", що не здався окупантам в Криму. Тоді ми плакали, висловлювати капітану свою повагу і навіть уявити не могли, що за два роки ми всі станемо "Черкасами", що будуть чинити опір!

– написала Катя Осадча.