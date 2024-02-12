Назад у радянську прірву: афішу фільму "Уроки толерантності" розмалювали нацистською символікою

Невідомі особи вчинили акт вандалізму, розфарбувавши фасад кінотеатру "Жовтень" та афіші фільму "Уроки толерантності", що присвячений тематиці ЛГБТ+.

Дивіться фото пошкодженого фасаду та читайте, як відреагувала команда кінотеатру. А також дізнайтеся, про що фільм "Уроки толерантності", який викликав обурення у невідомих осіб.

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Невідомі намалювали монограму "Ідея Нації" на афішах стрічки "Уроки толерантності": у кінотеатрі відреагували

Невідомі вандали вирішили намалювати монограму "Ідея Нації" на афішах стрічки та на стіні кінотеатру. Одночасно на протилежному боці фасаду вони залишили напис "ЛГБТ = русня". Такі дії обурили команду кінотеатру і вони негайно відреагували.

Поки наша нація бореться за свою свободу та повагу до особистого вибору, деякі українці досі підтримують російські наративи – саме в Росії переслідують і забороняють представників ЛГБТ спільноти,

– написала команда кінотеатру "Жовтень".

У колективі кінотеатру вважають, що дії вандалів спрямовані на відведення країни "назад у радянську прірву". В "Жовтні" закликали глядачів активно переглядати фільми, читати книги та вивчати наукові дослідження для розвитку свого світогляду.

Невже вам на думку не спадає, що тим самим ви відтягуєте країну назад у радянську прірву, у радянський союз, де не тільки сексу не було?!

– обурились у кінотеатрі.

Також вони заохочують перегляд стрічки "Уроки толерантності". 14 лютого перед показом фільму запланована мінілекція від сексологині на тему толерантності, а 18 лютого відбудеться спеціальний показ стрічки з участю творчої групи.

"Уроки толерантності": про що сюжет стрічки

Фільм Аркадія Непиталюка "Уроки толерантності", заснований на п'єсі Ігоря Білиця "Гей-парад", розповідає історію звичайної української родини, яка, знаходячись у фінансових труднощах, вирішує взяти участь у євроінтеграційній програмі "Уроки толерантності".

Кожен член родини має свої страхи, які їм нав'язує суспільство і які формують їх світогляд: сексистські жарти, висміювання інакшості, нецензурна лексика у спілкуванні та агресія до того, що вони не розуміють. Мета програми, в якій бере участь сім'я, – допомогти звичайним українцям позбавитися фобій, подолати темряву в їхній свідомості та виявити любов і повагу через прийняття та розуміння

"Уроки толерантності": дивіться онлайн трейлер фільму