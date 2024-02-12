Назад у радянську прірву: афішу фільму "Уроки толерантності" розмалювали нацистською символікою
Джерело:Кінотеатр "Жовтень"
Невідомі особи вчинили акт вандалізму, розфарбувавши фасад кінотеатру "Жовтень" та афіші фільму "Уроки толерантності", що присвячений тематиці ЛГБТ+.
Дивіться фото пошкодженого фасаду та читайте, як відреагувала команда кінотеатру. А також дізнайтеся, про що фільм "Уроки толерантності", який викликав обурення у невідомих осіб.
Радимо Що подивитися після роботи: 5 нових фільмів для гарного настрою
Невідомі намалювали монограму "Ідея Нації" на афішах стрічки "Уроки толерантності": у кінотеатрі відреагували
Невідомі вандали вирішили намалювати монограму "Ідея Нації" на афішах стрічки та на стіні кінотеатру. Одночасно на протилежному боці фасаду вони залишили напис "ЛГБТ = русня". Такі дії обурили команду кінотеатру і вони негайно відреагували.
Поки наша нація бореться за свою свободу та повагу до особистого вибору, деякі українці досі підтримують російські наративи – саме в Росії переслідують і забороняють представників ЛГБТ спільноти,
– написала команда кінотеатру "Жовтень".
У колективі кінотеатру вважають, що дії вандалів спрямовані на відведення країни "назад у радянську прірву". В "Жовтні" закликали глядачів активно переглядати фільми, читати книги та вивчати наукові дослідження для розвитку свого світогляду.
Невже вам на думку не спадає, що тим самим ви відтягуєте країну назад у радянську прірву, у радянський союз, де не тільки сексу не було?!
– обурились у кінотеатрі.
Також вони заохочують перегляд стрічки "Уроки толерантності". 14 лютого перед показом фільму запланована мінілекція від сексологині на тему толерантності, а 18 лютого відбудеться спеціальний показ стрічки з участю творчої групи.
"Уроки толерантності": про що сюжет стрічки
Фільм Аркадія Непиталюка "Уроки толерантності", заснований на п'єсі Ігоря Білиця "Гей-парад", розповідає історію звичайної української родини, яка, знаходячись у фінансових труднощах, вирішує взяти участь у євроінтеграційній програмі "Уроки толерантності".
Кожен член родини має свої страхи, які їм нав'язує суспільство і які формують їх світогляд: сексистські жарти, висміювання інакшості, нецензурна лексика у спілкуванні та агресія до того, що вони не розуміють. Мета програми, в якій бере участь сім'я, – допомогти звичайним українцям позбавитися фобій, подолати темряву в їхній свідомості та виявити любов і повагу через прийняття та розуміння
"Уроки толерантності": дивіться онлайн трейлер фільму