"Кіновернісаж просто неба": 62 вечори в Києві глядачі дивилися українське кіно

Літній кінотеатр у парку Шевченка в Києві тривав 2 місяці (з 25 червня до 25 серпня 2021 року). Які фільми показали за це час – читайте далі.

Глядачі побачили 78 повнометражних і короткометражних фільмів різних жанрів (документальне та ігрове кіно, фільми для масового глядача, дитяче кіно, артхаус та фестивальні стрічки). Показували й архівні картини 1990-х. І навіть класику українського поетичного кіно "Тіні забутих предків" Сергія Параджанова 1964 року. Про це повідомляє пресслужба фестивалю Up Ua Studio.

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Майже всі фільми представляли відомі режисери та актори. Двічі відвідував покази актор і режисер Ахтем Сеітаблаєв й актриса Ірма Вітовська. Про свої стрічки розповідали режисери:

Олесь Санін;

Анатолій Матешко;

Олесь Янчук;

Володимир Тихий;

Віктор Придувалов;

режисерка та кліпмейкерка Катя Царик;

актриси Лариса Руснак;

Марина Кошкіна;

продюсер Володимир Філіппов та інші.

За два місяці захід відвідали понад 15 000 глядачів.

Закрили програму показів 25 серпня двома найзнаковішими картинами року: "Земля блакитна, ніби апельсин" та "Погані дороги". Обидвоє фільми представили знімальні групи.

"Землю блакитну, ніби апельсин", що отримала приз за режисуру на кінофестивалі Sundance і, яка представляла Україну на Берлінале, та отримала Золота дзиґу за найкращий документальний фільм року, представили:

режисерка Ірина Цілик;

оператор-постановник В’ячеслав Цвєтков;

продюсерка Анна Капустіна.

"Земля блакитна, ніби апельсин" 2020 рік: дивіться трейлер

"Погані дороги", що отримали визнання як кінокритиків, так і глядачів, отримали нагородили Verona Film Club Award на Венеційському кінофестивалі, представили:

режисерка та сценаристка Наталка Ворожбит;

продюсер Дмитро Мінзянов;

актори Ігор Колтовський та Юрій Кулинич, які стали володарями Золотої Дзиґи за свої акторські роботи у фільмі (Юрій Кулініч ще й премію від українських кінокритиків "Кіноколо").

оператор-постановник стрічки Володимир Іванов.

"Погані дороги" 2020 рік: дивіться трейлер

Продюсерка проєкту Поліна Герман також подякувала глядачам за любов до "Кіновернісажу" і представила усю групу проєкту:

програмну директорку Анастасію Пугач;

технічного директора Олександра Голобутів;

адміністративну директорку Ірину Паляруш;

асистентку Марину Раос.



Творці "Кіновернісажу" / Фото Up Ua Studio