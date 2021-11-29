Київський фестиваль короткометражних фільмів увійшов до Топ-20 рейтингу MovieMaker Magazine

KISFF, або Київський міжнародний фестиваль короткометражних фільмів, увійшов до 20-ки кращих фестивалів короткого метру в світі за версією американського видання MovieMaker Magazine. Захід проходить за підтримки Держкіно України.

MovieMaker – американське професійне видання, присвячене кіно та кіноіндустрії, з особливим акцентом на незалежному кіно. Його заснував Тімоті Ріс у 1993 році, а штаб-квартира розташована в Лос-Анджелесі, Каліфорнія.

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До рейтингу MovieMaker увійшли такі знакові фестивалі, як:

Show Me Shorts Film Festival (Нова Зеланадія);

Tampere Film Festival (Фінляндія);

Palm Springs International Film Festival (США);

Festival du court métrage de Clermont-Ferrand (Франція);

Vienna Shorts (Австрія);

Internationale Kurzfilmtage Winterthur (Швейцарія) та інші.

Що відомо про KISFF

Київський міжнародний фестиваль короткометражних фільмів KISFF – щорічний кінофестиваль короткометражних фільмів, який існує з 2011 року. Відтоді, попри об'єктивні та суб'єктивні обставини, захід проходить щорічно у Києві.

Фестиваль є незалежною недержавною організацією, що організовує конкурсну програму, представляє тематичні програми й ретроспективи, лекції, майстер-класи та освітні програми, а також прагне інтегрувати найбільш перспективних українських режисерів та їхні короткометражні фільми у світові фестивальні кола.

Основне завдання фестивалю полягає в