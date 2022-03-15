Київський кінофестиваль "Молодість" закликав до бойкоту російського кінематографа

​Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість" звернувся до інших кінофестивалів із закликом бойкотувати російське кіно. Організатори підготували відкритий лист, який опублікували на своєму сайті.

Тим часом вже 51-й фестиваль "Молодість" перенесли через війну ,яку Росія розв'язала в Україні. Раніше він мав пройти з 28 травня по 5 червня.

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Є російські представники індустрії кіно й інтелектуали, які висловили критику й незгоду з російською агресією проти України, ми знаємо їх особисто. Але ми впевнені, що вони зрозуміють, чому ми закликаємо до повного бойкоту російських фільмів, поки армія РФ не піде з України, а уряд не компенсує всі втрати,

– зазначили організатори фестивалю у листі.

Команда організаторів також зазначила, що вони зворушені та вдячні всій Європі за підтримку.

"На тлі цієї трагедії ми побачили велику єдність у всьому світі, щоб допомогти нашій країні, включаючи наших друзів та колег, які приєдналися до допомоги українцям у боротьбі з непробачною агресією Росії", – мовиться у листі.

Раніше колишній політв'язень та український режисер Олег Сенцов також закликав колег по кіноіндустрії бойкотувати російський кінематограф. Сенцов висловив вдячність за солідарність і підтримку європейських та голлівудських реисерів. І наголосив, що тепер вимушений просити про допомогу та підтримку своєї країни.