Увійшли в історію кіно: 3 найвідоміші класичні фільми, які можна подивитися на Netflix

На різних платформах щотижня з'являються десятки нових фільмів, кожен з яких представляє різний жанр та стиль. Та будь-яка свіжа картина з'являється лише завдяки класиці, що зробила кіноіндустрію такою, якою вона є сьогодні.

На Netflix можна знайти безліч різноманітних фільмів, але також платформа пропонує переглянути й позачасову класику. Кіно 24 розповість про класичні стрічки, які варті перегляду.

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Які класичні фільми можна подивитися на Netflix?

"Римські канікули"

Молода принцеса Анна втомилась від постійного робочого графіка. Під час чергової поїздки до Риму все, чого вона хоче – це свободи. Тому втікає від своїх опікунів та просто на вулицях міста знайомиться з журналістом Джо. Той навіть не підозрює, що перед ним людина, в якої він мав брати інтерв'ю.

Культова романтична комедія зробила Одрі Гепберн справжньою зіркою. Вона здобула три Оскара та інші нагороди, ставши іконою романтичного кіно. Фільм сподобається тим, хто цінує чорно-білу естетику, класичну музику й атмосферу Італії.

"Римські канікули": дивіться трейлер онлайн

"Епоха невинності"

Фільм розповідає про успішного адвоката Ньюленда Арчера, який бажає справжнього кохання та пристрасті. Він заручається з вихованою Мей Велланд, тож його чекає спокійне та розмірене подружнє життя. Та раптом до Нью-Йорка повертається шалено вродлива кузина Мей, а Ньюленд закохується у неї. Тепер чоловік стоїть перед вибором.

Захоплива історична костюмована драма отримала 5 номінацій на Оскар і принесла Міріам Марголіс премію BAFTA за найкращу жіночу роль другого плану. Дивовижна акторська гра і зворушливий сюжет – це один з недооцінених, але найкращих фільмів у кар'єрі Скорсезе.

"Епоха невинності": дивіться трейлер онлайн

"Людина на всі часи"

Події відбуваються у час правління англійського короля Генріха VIII. Дружина все ніяк не може народити королю спадкоємця, тому він вирішує розлучитися та одружитися з вдовою власного брата. Оточення погоджується з рішенням короля, – всі, окрім лорда-канцлера Томаса Мора, який вступив у протистояння з Генріхом.

Це історія про сумління, принципи та моральний вибір. Стрічка отримала шість премій Оскар. "Людина на всі часи" стала не просто історичним фільмом, але й сильним меседжем.

"Людина на всі часи": дивіться трейлер онлайн