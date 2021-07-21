"5 мільйонів переглядів і я помру": Netflix нажахав мережу тизером нового проєкту про соцмережі

Netflix випустив тизер міні-серіалу "Клікбейт" (Clickbait) про темну сторону соціальних мереж. Прем'єра кримінальної драми відбудеться на стримінговому сервісі 25 серпня 2021 року.

Стрімінговий сервіс Netflix підготував незвичайний, але актуальний проєкт міні-серіалу під назвою "Клікбейт". У центрі сюжету восьмисерійного трилера виявиться зразковий сім'янин, чиї темні секрети будуть розкриті досить жорстоким і незвичайним чином.

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Що жахає в тизері серіалу "Клікбейт"

Атмосферою ролик нагадує інші хіти стримінгової платформи: гостросюжетне та скандальне "Чорне дзеркало", а також серіал "Ти".

В тизері ми бачимо відтворення основного синопсису серіалу. Головний герой на ім'я Нік Брюер (Едріан Греньє) – люблячий батько, чоловік і брат, який одного разу раптово і таємниче зникає. Аж доки в інтернеті з'являється відео, на якому сильно побитий Нік тримає картку з написом "Я ображаю жінок. За 5 мільйонів переглядів я вмру". І не зрозуміло, чи це погроза, чи визнання? Або обидва? Коли його сестра (Зої Казан) і дружина (Бетті Габріель) поспішають знайти і врятувати його, вони розкривають сторону Ніка, про існування якої вони не підозрювали…



Кадр із серіалу "Клікбейт" / Скриншот

Чому варто чекати на серіал

Clickbait – це обмежений серіал з восьми епізодів, це захоплюючий трилер про гру на високих ставках, в якому досліджуються способи, якими підживлюються наші найнебезпечніші та неконтрольовані імпульси в епоху соціальних мереж. Серіал розкриває та розширює тріщини, які ми знаходимо, між нашими віртуальними і реальними особистостями.

Режисером міні-серіалу виступив постановник "Вічності" і "Грані" Бред Андерсон, а сценарій написали Тоні Ейрс і Крістіан Вайт.

"Клікбейт" 2021: дивіться тизер серіалу

Окрім Едріан Греньє, Зої Казан, Бетті Габріель такі актори взяли участь у серіалі: