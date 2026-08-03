У майже 100 років Клінт Іствуд відмовився від пенсії: його відповідь здивувала фанатів

Поки одні вже рахують роки до заслуженого відпочинку, Клінт Іствуд, схоже, навіть не відкривав календар із позначкою "пенсія". Легенда Голлівуду, чия кар'єра триває понад сім десятиліть, зізнався, що не бачить сенсу зупинятися. І справа зовсім не в грошах чи бажанні вкотре опинитися під світлом софітів.

Як повідомляє m.economictimes, Іствуд пояснив, що головна причина, чому він досі працює, – проста: йому подобається щодня відкривати для себе щось нове.

"Причина, чому я досі працюю на цьому етапі життя, полягає в тому, що мені подобається щодня вчитися чогось нового", – сказав актор.



Клінт Іствуд / Фото Getty images



За словами Іствуда, цікавість не має віку. Він переконаний, що людина не повинна припиняти розвиватися лише тому, що за плечима вже десятки років досвіду. Навпаки, саме бажання навчатися, змінюватися та пробувати нове допомагає залишатися в тонусі й не втрачати інтерес до життя.

Такий підхід він підтверджував упродовж усієї кар'єри. Спочатку Іствуд став зіркою вестернів, а згодом успішно перекваліфікувався на режисера й продюсера, не боячись виходити за межі звичного амплуа. Саме готовність постійно вчитися, а не залишатися заручником одного образу, він вважає своїм головним професійним секретом.

Схоже, для Клінта Іствуда пенсія – це не про вік, а про втрату цікавості. І поки світ змінюється, він, здається, не збирається переставати ставити собі нові творчі виклики. Як показує приклад актора, іноді найкращий спосіб залишатися молодим – просто не припиняти вчитися.

Тим часом інший ветеран Голлівуду Гаррісон Форд також не збирається збавляти обертів. Попри 80+ років, актор регулярно займається спортом і доводить, що вік у Голлівуді давно перестав бути приводом сидіти вдома.