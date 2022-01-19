Книга "Чоловік на ім'я Уве" матиме нову екранізацію: розсекретили, хто зіграє головну роль

За мотивами бестселера "Чоловік на ім'я Уве" шведського письменника Фредріка Бакмана знімуть ще одну екранізацію. Головну роль у фільмі зіграє оскароносний Том Генкс, який стане й продюсером стрічки.

Автори нової екранізації наразі не повідомляють про дату початку зйомок та релізу. За інформацією Deadline, режисером фільму стане Марк Форстер, який раніше працював у проєкті "Крістофер Робін" та над іншими стрічками в жанрі комедії, драми, екшн.

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"Чоловік на ім'я Уве": що відомо про книгу та її першу екранізацію

Варто зазначити, що роман став літературним дебютом популярного шведського письменника, журналіста та блогера Фредріка Бакмана. Бестселер побачив світ у 2012 році й одразу став улюбленим багатьох. Як повідомляє The New York Times, за перші чотири роки книгу продали накладом понад 2,8 мільйона примірників у всьому світі.

Картина, яку автор зобразив у цій книзі, – зворушлива, іронічна, втім, мудра; розповідає про людей, які з різних причин стали неважливими соціуму. Історія про те, як важливо просто бути собою й не завжди шукати сенс життя.

Головний герой настільки переймається своїм буттям, що, вийшовши на пенсію та переживши смерть дружини, намагається вчинити самогубство. Іронія в тому, що кожного разу, коли він пробує це зробити, щось йому перешкоджає.



Книга "Чоловік на ім'я Уве" / Фото з Якабу

У 2015 році шведський режисер і сценарист Ханнес Холм вирішив зняти однойменний фільм про будні старого чоловіка-буркотуна. Деякі шанувальники світу кіно пишуть, що стрічка ніколи не зрівняється з книгою, а інші вважають її чудовою, чуттєвою і сповненою справжніх, непідробних емоцій.

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На сайті IMDb фільм має рейтинг 7,7 із 10, а на Rotten Tomattoes – 91 %. Це хороші показники, сподіваємося, що голлівудська екранізація із Томом Генксом у головній ролі не розчарує глядачів.

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Нагадаємо, нещодавно вийшов науково-фантастичний драматичний фільм "Фінч". Картина вражає сюжетом, адже розповідає про постапокаліптичний період. Окрім Тома Генкса, двох роботів і собаки там більше нікого немає. І це не дивно, за сюжетом стрічки всі люди загинули внаслідок апокаліпсиса, а Фінч – остання людина на планеті. Надзвичайно сильний, зворушливий і особливий фільм. Якщо ви ще не бачили, рекомендуємо!