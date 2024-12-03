Новий український мінісеріал "Код кохання": які актори долучилися до зйомок

Новий чотирисерійний мінісеріал "Код кохання" завойовує увагу глядачів. У ньому розповідається про слідчу Вероніку Левченко. Вона співпрацює з кіберзлочинцем Андрієм Мірошником, адже повинна врятувати свого молодшого брата.

Згодом між чоловіком та жінкою виникають романтичні почуття, однак у їхніх стосунках є серйозні перешкоди. Більше про те, які актори зіграли у серіалі "Код кохання", читайте у матеріалі 24 Каналу.

Не пропустіть Новий український мінісеріал "Код кохання" підкорює глядацькі серця

Андрій Ісаєнко

Багато глядачів знають Андрія Ісаєнка з популярного серіалу "Жіночий лікар. Нове життя". У "Коді кохання" актор також виконує головну роль, зокрема зіграв кіберзлочинця Андрія Мірошника.

Андрій Ісаєнко / Фото з інстаграму актора

Наталія Бабенко

Партнеркою Андрія Ісаєнка у серіалі є акторка Наталія Бабенко. Саме вона зіграла головну героїню Вероніку Левченко. Жінку, крім того, можна побачити у серіалі "Кріпосна" та у фільмах "Пульс" і "БожеВільні".

Наталія Бабенко / Фото з інстаграму акторки

Злата Бондар

6-річна акторка Злата Бондар також з'явилася у мінісеріалі "Код кохання". Вона грає дівчинку Юлю – доньку Андрія Мірошника. До речі, Злату ще можна буде побачити у новому сезоні серіалу "Кава з кардамоном".

Злата Бондар / Фото з інстаграму акторки

Володимир Гладкий

Один з акторів серіалу – Володимир Гладкий. До речі, нещодавно він також зіграв в українській сімейній комедії "Крашанка", який транслювався у кінотеатрах весною цього року.

Володимир Гладкий / Фото з інстаграму актора

Яків Кучеревський

Яків Кучеревський разом з колегами долучився до зйомок серіалу "Код кохання". Зазначимо, що його можна побачити ще в 3 сезоні українського серіалу "Розтин покаже".

Яків Кучеревський / Фото з мережі

Андрій Самінін

Актор театру та кіно Андрій Самінін також приєднався до касту. До слова, чоловік є актором дубляжу, тож його голос можна почути у багатьох проєктах, зокрема й у популярних мультфільмах.

Андрій Самінін / Фото з інстаграму дружини актора

Мінісеріал "Код кохання" ідеально підійде для тих, у кого мало часу, оскільки має всього 4 серії. Тож вмикайте його після роботи та насолоджуйтеся переглядом, сюжетом і грою українських акторів.