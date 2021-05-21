Поганці, вбивства, нерозгадані таємниці в офіційному трейлері "Кодекс кілера" з Меґґі К'ю

Kinomania Film Distribution на своїй ютуб-сторінці опублікувала трейлер трилера "Кодекс кілера" з Меґґі К'ю в головній ролі. Сценарій написав Річард Венк, а режисером фільму став Мартін Кемпбелл. В українських кінотеатрах стрічка з’явиться 26 серпня 2021 року.
Про що бойовик "Кодекс кілера"
У дитинстві Анну врятував легендарний найманий убивця Муді. Чоловік став її опікуном та навчив премудростям професії. Тепер Анна – найкваліфікованіша кілерка світу. Коли Муді раптово гине від рук найманця, Анна прагне помститися. У цьому їй допоможе конкурент, що роками забирав найдорожчіі контракти. Непримиренні вороги об'єднають зусилля, щоб вистежити вбивцю.
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Постер до фільму "Кодекс кілера" / Фото Kinomania LLC
Актори та ролі у фільмі "Кодекс кілера"
- Меґґі К’ю – Анна ("Дивергент.Глава 3: Віддана");
- Майкл Кітон – Муді ("Людина-павук: Повернення додому", "Конг: Острів Черепа");
- Семюел Л. Джексон ("Месники", "Тілоохоронець кілера");
- Роберт Патрік ("Захар Беркут", "Чесний злодій").
"Кодекс кілера" 2021: дивіться трейлер