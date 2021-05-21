Поганці, вбивства, нерозгадані таємниці в офіційному трейлері "Кодекс кілера" з Меґґі К'ю

18:09

Kinomania Film Distribution на своїй ютуб-сторінці опублікувала трейлер трилера "Кодекс кілера" з Меґґі К'ю в головній ролі. Сценарій написав Річард Венк, а режисером фільму став Мартін Кемпбелл. В українських кінотеатрах стрічка з’явиться 26 серпня 2021 року.