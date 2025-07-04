Від інженерів до економістів: які професії опанували популярні українські актори

Як відомо, багато людей, здобувши освіту за однією спеціальністю, зрештою працюють у зовсім іншій сфері. Так і чимало українських акторів спершу обрали професійний шлях, який був їм не до душі.

Дехто з них навчався на інженера, дехто – на економіста, однак життя зрештою привело їх на акторську стежку. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо, хто з українських зірок здобував іншу освіту перед тим, як стати актором.

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Які професії опанували популярні українські актори

Ксенія Мішина

Зірка серіалу "Кріпосна" Ксенія Мішина насправді спочатку навчалася не на акторку. Вона вступила до економічного університету, але вже з перших лекцій зрозуміла, що це зовсім не її покликання. Згодом вона таки вступила на акторський факультет Київського університету імені Карпенка-Карого. Однак досвід навчання на економіста в неї є.

Юрій Ткач

Відомий український комік та актор Юрій Ткач вступив до Національної металургійної академії України, де навчався на інженера-механіка. Очевидно, це був не його вибір, а батьків – особливо батька, який вважав, що професія актора є абсолютно несерйозною.

Тож Юрій погодився з батьками, здобув освіту інженера, а вже згодом отримав другу вищу. Паралельно з навчанням він активно грав у КВК зі своєю командою – тож навіть тоді було зрозуміло, що його серце належить творчості.

Ірина Кудашова

Ірина Кудашова, яку український глядач знає зі стрічок "Школа" та "Смак свободи", ще у школі вирізнялася творчою натурою. Однак після її закінчення вирішила вступити до Київського національного університету культури та мистецтв – не на акторський факультет, а на журналістику.

Щоправда, акторка й досі визнає, що журналістика допомагає їй чітко формулювати думки, аналізувати інформацію та впевнено почуватися перед камерою – усе це корисно в акторській кар'єрі.

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