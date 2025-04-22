Серіал "Кохання та полум'я" розтопив серця українських глядачів: скільки серій у стрічці

Українські серіали продовжують захоплювати глядачів. Нещодавно відбулася прем'єра стрічки "Кохання та полум'я", в якій розповідають реальні історії рятувальників. Звісно ж, не обходиться й без любовної сюжетної лінії з пристрасними почуттями.

Серіал можна переглянути на телеканалі СТБ або ж на платформі "Київстар ТБ", повідомляє Кіно 24. Якщо ви полюбляєте романтичні історії з популярними українськими акторами в кадрі – тоді ця гаряча весняна прем'єра точно для вас.

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Скільки серій у серіалі "Кохання та полум'я"

Ця гостросюжетна мелодрама присвячена українським рятувальникам, які щодня борються за наші життя, ризикуючи власними. Серіал складається з 16 серій і був знятий під час повномасштабної війни, тож на екрані можемо бачити реальні ситуації, з якими наші надзвичайники стикаються у той час, коли російські окупанти нещадно обстрілюють мирні українські міста.

Режисер стрічки Віталій Кукса розповідав, що цей проєкт заснований на реальних історіях українських рятувальників. На знімальному майданчику та поза ним з творчою групою "Кохання та полум'я" працювали спеціалісти ДСНС. Все задля того, щоб максимально точно та достовірно показати роботу рятувальників.

"Кохання та полум'я": дивіться онлайн трейлер серіалу

Звісно ж, не обходиться без любовних сюжетів, які ще більше проникають у серця глядачів. "Кохання та полум'я" – це історії про людей та почуття, які рятують. Одну з головних ролей у серіалі зіграв Тарас Цимбалюк. Також у ролях побачите: Катерину Кузнецову, Григорія Бакланова, Ольгу Атанасову, Максима Рягіна, Сергія Мітрюшина, Романа Ясіновського, Марію Пашкурову-Петренко, Олега Іваницю, Тимура Асланова.

Що цікаво, днями стало відомо, що Тарас Цимбалюк буде головним героєм 14 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк". Вже восени побачимо, як дівчата боротимуться за серце актора, якого називають секс-символом українського кіно.