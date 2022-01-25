"Коханці", "Маленька мама", "Тріумф": фестиваль "Вечори французького кіно" оголосив програму

Вже з наступного тижня, 3 лютого, розпочнеться щорічний фестиваль "Вечори французького кіно". Подія повернеться до офлайн-формату та проходитиме в кінотеатрах великих українських міст упродовж лютого.

Вечори французького кіно – це фестиваль, який щорічно відкриває глядачам нові роботи французького кінематографа. У 2022 році він відбуватиметься всімнадцяте. На відміну від попереднього року покази проходитимуть виключно в кінотеатрах. Про це повідомила компанія Артхаус Трафік.

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Відкриє фестиваль драматична стрічка "Висока мода" режисерки Сільві Оайон з Наталі Бай і Ліною Кудрі в головних ролях. Події фільму розгортаються довкола молодої кравчині, яка відкриває для себе світ високої моди завдяки несподіваному знайомству з працівницею швейної майстерні будинку Dior.

Кінопоказ відбуватиметься в межах програми Ukrainian Fashion Week, яка стартує 3 лютого.

"Висока мода": дивіться трейлер

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До програми ввійшов мелодраматичний трилер "Коханці" режисерки Ніколь Ґарсії, учасник основної конкурсної програми Венеційського кінофестивалю 2020 року. Стрічка розповідає про випадкову зустріч двох закоханих, які не бачилися три роки. Їхні стосунки припинилися після зникнення хлопця, який зневолі став злочинцем.

У фільмі знялися французькі зірки Стейсі Мартін ("Німфоманка"), П’єр Ніне ("Чорна скринька"), Бенуа Мажимель ("Піаністка").

"Коханці": дивіться трейлер

Також у добірці – драма "Маленька мама" – робота французької режисерки, сценаристки та фем-активістки Селін Сьямми. Як і попередня її стрічка "Портрет дівчини у вогні", нова картина – це влучна репрезентація female gaze у сучасному кінематографі.

Світова прем’єра фільму відбулася у 2021 році в межах основного конкурсу Берлінале (Німеччина), а на Міжнародному кінофестивалі в Сан-Себастьяні (Іспанія) робота здобула Приз глядацьких симпатій. Журнал The New York Times назвав акторську роботу юних виконавиць головних ролей однією з найкращих цього року поруч з Крістен Стюарт та Бенедиктом Камбербетчем.

"Маленька мама": дивіться трейлер

Найкраща європейська комедія 2020 року, фільм "Тріумф" Еммануеля Курколя розповідає про новоспеченого режисера, який живе мрією про тріумфальну прем’єру в Парижі. Тим часом його трупа – це учасники тюремного театрального гуртка, які тільки того й чекають, що дозволу на виїзд за межі в’язниці.

"Тріумф": дивіться трейлер

"Лети зі мною" – драматична комедія Крістофа Барратьє про мажора й завсідника вечірок Томаса та 12-річного Маркуса з вродженим розладом. Коли доля зіштовхує цих двох, їхні життя змінюються карколомно й назавжди.

"Лети зі мною": дивіться трейлер

Графік показу фільмів

7-й фестиваль "Вечори французького кіно" стартує 3 лютого в київському кінотеатрі "Жовтень" (урочисте відкриття), харківському кінотеатрі Multiplex у ТРЦ Nikolsky та львівському кінотеатрі "Планета кіно" в ТРЦ Forum Lviv. Упродовж лютого подія також відбудеться в Одесі, Дніпрі, Запоріжжі та Рівному.

Київ, кінотеатр "Жовтень"

3 лютого, 19:20 – "Висока мода"

4 лютого, 19:00 – "Коханці"

4 лютого, 21:00 – "Висока мода"

5 лютого, 19:00 – "Тріумф"

5 лютого, 21:10 – "Коханці"

6 лютого, 19:30 – "Маленька мама"

6 лютого, 21:10 – "Тріумф"

7 лютого, 19:40 – "Лети зі мною"

7 лютого, 21:30 – "Маленька мама"

8 лютого, 19:30 – "Висока мода"

8 лютого, 21:30 – "Лети зі мною"

9 лютого, 19:30 – "Коханці"

9 лютого, 21:30 – "Маленька мама"

Харків, Multiplex в ТРЦ Nikosky

3 лютого – "Висока мода"

4 лютого – "Коханці"

5 лютого – "Лети зі мною"

6 лютого – "Маленька мама"

7 лютого – "Тріумф"

8 лютого – "Маленька мама"

9 лютого – "Коханці"

Львів, "Планета кіно" в ТРЦ "Форум"