Сподобається прихильникам серіалу "Максон-Холл": новий фільм, який віруситься у тіктоці

13 лютого на Amazon Prime Video відбулась прем'єра романтичної драми "Кохай мене, кохай мене". Фільм знятий на основі першої із серії книг італійської письменниці Стефанії С.

Ця стрічка сподобається прихильникам популярного німецького серіалу "Макстон-Холл – світ між нами". Сюжет і трейлер драми "Кохай мене, кохай мене", дивіться на сайті 24 Каналу.

Що відомо про фільм "Кохай мене, кохай мене"?

Режисером фільму "Кохай мене, кохай мене" став Роджер Камбл. Головні ролі зіграли Міа Дженкінс, Пепе Баррозу, Лука Мелуччі, Андреа Го та Мікеланджело Віцціні.

У центрі сюжету 16-річна Джун. Після смерті брата вона разом із мамою переїжджає до Мілану, щоб почати життя спочатку. Дівчина починає вчитися в елітній міжнародній школі.

У школі Джун знайомиться з двома хлопцями, які є найкращими друзями: відмінником Віллом та харизматичним, але проблемним юнаком Джеймсом, що бере участь у таємних боях MMA. Між ними зав'язується любовний трикутник.

"Кохай мене, кохай мене": дивіться онлайн трейлер фільму

Як пише HELLO, після прем'єри багато фанів почали вимагати продовження фільму.

Я просто обожнюю цей фільм. Я вважаю, що акторська гра чудова. Обов'язково почну читати серію книг, щоб побачити, що буде далі. Сподіваюся, вони знімуть другий фільм,

– написав один із них.

Що подивитися, якщо сподобався фільм "Кохай мене, кохай мене"