Коли не до жартів: Джим Керрі назвав Путіна "недоумком" і засудив його війну в Україні

Один з найпопулярніших коміків світу Джим Керрі висловився про війну Росії в Україні та різко засудив Путіна. Лідера Кремля він вважає "недоумком", а за громадян, життя яких опинилось під загрозою, йому болить.

60-річний Джим Керрі досить часто й різко висловлюється про політику. Тому поки російські знаменитості та інфлюенсери не "виймають язики з дупи", як каже Сергій Притула, зірка фільму "Маска" на весь світ говорить про війну в Україні, яку розв'язав Путін. Схоже, він знає і про обстріли мирних жителів, і про зруйновані оселі по всій країні, адже серце його розривається.

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У мене розривається серце, коли бачу, як невинні люди, особливо діти, наражаються на небезпеку через ще одного грандіозного політичного недоумка в історії. Стережіться того, кого не люблять,

– написав Джим Керрі.

Емоційний допис він доповнив промовистим фото, яке, вочевидь, свідчить про міць української армії та народу. На ньому пошматований плюшевий ведмідь, як символ Росії, на тлі жовто-синього прапора.

ще три роки тому, у жовтні 2019-го, Джим Керрі жартував з Зеленського та Трампа . Він намалював карикатуру, в якій висміяв президентів України та США: "Шахрай зробив Зеленському пропозицію, від якої він не міг відмовитися".

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