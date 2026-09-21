Коли Netflix уже набрид: 5 фільмів 2026 року на вечір із зовсім різним настроєм

Іноді найскладніша частина кіновечора – не знайти попкорн, а пережити 40 хвилин гортання стримінгів зі словами "тут нічого нема". Насправді є – просто частина новинок тихо пройшла повз гучні прем’єри.

24 Канал зібрав фільми 2026 року, які могли загубитися у вашому списку: тут вівці розслідують злочин, Ґроґу знову рятує "Зоряні війни»" своєю чарівністю, а Джон Сіна отримує братика, про якого явно не просив.

"Вівці-детективи"

Жанр: комедія, детектив, сімейний

IMDb: 7,4

У ролях: Г’ю Джекман, Ніколас Браун, Емма Томпсон, Ніколас Голіцин; голоси – Патрік Стюарт, Браян Кренстон та інші.

Пастух Джордж щовечора читає своїм вівцям детективи, абсолютно не підозрюючи, що ті уважно слухають. Коли господаря знаходять мертвим, стадо вирішує провести власне розслідування. Так, слідчі буквально вівці. І судячи з деяких кінодетективів, це ще не найгірший кадровий вибір.

Що кажуть критики: 95% на Rotten Tomatoes. Фільм називають дотепним, теплим і напрочуд розумним сімейним детективом, який не ставиться до дитячої аудиторії як до людей, яким достатньо трьох жартів і кольорової картинки.

"Вівці-детективи": дивитись трейлер

"Дуже страшне кіно"

Жанр: комедія, пародія, хорор

IMDb: 4,8

У ролях: Марлон Веянс, Шон Веянс, Анна Фаріс, Реджина Голл, Кенан Томпсон.

Через 26 років Сінді, Бренда, Шорті та Рей знову стикаються з маніяком і паралельно знущаються практично з усього сучасного хорору.

Що кажуть критики: лише 24% на Rotten Tomatoes. Критики вирішили, що ностальгії багато, а свіжих жартів – не настільки. Глядачі виявилися добрішими: аудиторний рейтинг значно вищий. Тобто якщо вам потрібне інтелектуальне кіно – проходьте далі. Якщо хочеться дурних жартів після важкого дня – можливо, саме воно.

"Дуже страшне кіно": дивитись трейлер

"Мандалорець і Ґроґу"

Жанр: фантастика, пригоди, екшн

IMDb: 6,8

У ролях: Педро Паскаль, Сігурні Вівер, Джеремі Аллен Вайт.

Після падіння Імперії Нова Республіка намагається впоратися з імперськими воєначальниками, а Дін Джарін і його маленький зелений учень знову беруться за роботу.

Що кажуть критики: 61% на Rotten Tomatoes. Екшен і дует головних героїв хвалять, але сюжет називають надто схожим на розтягнутий епізод серіалу. Ґроґу, як завжди, робить усе можливе, щоб ніхто не ставив зайвих запитань.

"Мандалорець і Ґроґу": дивитись трейлер

"Володарі всесвіту"

Жанр: фентезі, пригоди, екшн

IMDb: 6,4

У ролях: Ніколас Голіцин, Каміла Мендес, Ідріс Ельба, Джаред Лето, Елісон Брі.

Принц Адам після 15 років повертається до Етернії та знаходить рідний світ під владою Скелетора. Залишається лише взяти Меч Сили, стати Гі-Меном і врятувати всесвіт. Звичайний понеділок.

Що кажуть критики: 68% на Rotten Tomatoes. Одні хвалять фільм за веселий дух, акторів і здатність не соромитися власної мультяшності, інші бачать у ньому чергову дорогу спробу оживити стару франшизу.

"Володарі всесвіту": дивитись трейлер

"Братик"

Жанр: комедія

IMDb: 5,5

У ролях: Джон Сіна, Ерік Андре, Мішель Монаган, Крістофер Мелоні.

Успішний рієлтор має прекрасно впорядковане життя – аж поки не повертається його ексцентричний "молодший брат". А якщо кіно нас чогось і навчило, то це того, що несподіване повернення родича ніколи не означає спокійні вихідні.

Що кажуть критики: 35% на Rotten Tomatoes. Хімію Джона Сіни та Еріка Андре хвалять, але сценарій називають нерівним і переповненим знайомими жартами з комедій про дивакуватих приятелів. Тобто шедевру не обіцяють, але для вечора, коли мозок уже офіційно завершив робочий день, може спрацювати.

"Братик": дивитись трейлер

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