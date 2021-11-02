Коли розпочнуть знімати фінальний сезон "Теда Лассо" – відомо дату

Зірка серіалу "Тед Лассо" Філ Данстер розповів, що зйомки третього сезону розпочнуться наприкінці січня. Відомо також, що третій сезон завершить серіал. Подробиці сюжету тримають у таємниці.

Серіал, який набрав близько 20 номінацій на цьогорічну найпрестижнішу телепремію США – Еммі-2021 від Apple TV+ став найдобрішою та найпопулярнішою стрічкою 2021 року. Сьогодні картина налічує 2 сезони, які потішили головних зірок Голлівуду. Зокрема, нещодавно Адель в інтерв’ю Vogue зізналася, що "Тед Лассо" – її найулюбленіший серіал.

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Що відомо про третій сезон

Variety повідомляє, що Данстер підтвердив, що зйомки 3-го сезону про Теда Лассо розпочнуться 31 січня 2022 року. Однак, коли його запитали про майбутню сюжетну лінію, Данстер сказав, що нічого не знає.

Я не намагаюся здатися сором'язливим, але я нічого не знаю. Я думаю, студії подобається зберігати це в таємниці, але Джейсон Судейкіс знає, в чому суть сюжету. Зараз він активно працює зі сценаристами й ми скоро побачимо, що з цього вийшло,

— відповів Філ Данстер на питання про нові сюжетні лінії серіалу.

Про що розповідає серіал "Тед Лассо"

Красуня Ребека вирішила помститись своєму колишньому чоловіку віртуозним чином. Відсудивши права на його футбольну команду вона наймає тренера бейсбольної команди для того, щоб загубити справу життя колишнього. Але Тед Лассо добросовісний чолов'яга, який береться за діло і виконує його відмінно.

Що відомо про перші два сезони: рейтинг

Прем'єра першого сезону "Теда Лассо" на Apple TV+ відбулася ще у серпні 2020 року, мав 10 епізодів. Виробництво другого розпочалося швидко, одразу після першого і вийшов у липні 2021 року у 12 серіях. Обидві частини отримали схвальні відгуки та загальне видання. Як ми вже згадували вище, набрав близько 20 номінацій на Еммі-2021. На Rotten Tomatoes рейтинг першого сезону від кінокритиків склав 92 %, а другого – 98 %.



Джейсон Судейкіс та Ганна Воддінгам у ролях Теда та Ребеки / Фото з Кіноріуму

Філ Данстер зіграв роль Джеймі Тарта

В американському спортивному комедійно-драматичному серіалі Тед Лассо бачить у Тарті нападника "Річмонда" та найкращого бомбардира клубу, що сприяє його високій самооцінці та свого великого впливу у роздягальні на стадіоні "Нельсон Роуд". Після короткого перебування в реаліті-шоу Lust Conquers All Джеймі змушений "проковтнути" свою гордість, оскільки його зіркова сила слабшає, а його колишні товариші з команди більше не схвалюють його агресивну поведінку.



Філ Данстер у ролі Джеймі Тарта / Фото з Кіноріуму

Шанувальники серіалу можуть відпочивати, знаючи, що 3-й сезон "Теда Лассо", хоч і завершальний, вже "в дорозі". Сподіваємося, що остання частина картини виправдає всі очікування глядачів.

"Тед Лассо" 2021: дивіться трейлер до другого сезону