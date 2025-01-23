Попри пожежі у Лос-Анджелесі: стало відомо коли відбудеться церемонія вручення премії Оскар

Попри численні заклики скасувати церемонію нагородження Оскара через лісові пожежі, що охопили Лос-Анджелес, захід відбудеться. Академія кінематографічних мистецтв і наук США заявила, що захід відбудеться за планом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання The Guardian. Рішення організаторів оголосив виконавчий директор Академії Білл Крамер.

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Дата проведення церемонії Оскара-2025

Церемонія вручення нагород премії Оскар відбудеться у березні, попри заклики скасувати захід через лісові пожежі в Лос-Анджелесі. Академія кінематографічних мистецтв і наук США підтвердила, що церемонія пройде в ніч з 2 на 3 березня, і всі підготовки тривають згідно з графіком.

Ми вшануємо Лос-Анджелес як місто мрій, продемонструвавши його красу та стійкість, а також його роль як маяка для кінематографістів і творчих візіонерів протягом більш ніж століття,

– зазначив глава Академії, Білл Крамер, підкреслюючи важливість цього заходу для всієї індустрії.

Однак, цього року відбудуться деякі зміни в програмі. Академія оголосила, що відмовиться від традиційних номерів із виконанням наживо пісень-номінантів на найкращу композицію. Зазвичай протягом церемонії кожну пісню, номіновану на Оскар, виконують наживо, навіть якщо виконавці не є авторами пісень. Цього року буде зроблено акцент на розповідях самих творців про те, що стало для них натхненням і як народжувалася музика, що була номінована.

Церемонія нагородження Оскарів стане важливою подією, яку традиційно чекають мільйони глядачів по всьому світу. Ведучим заходу стане популярний американський комік і телеведучий ірландського походження Конан О'Браєн, який обіцяє зробити цей вечір незабутнім для глядачів, вносячи свій характерний гумор та енергію.

Зважаючи на складну ситуацію з пожежами в Лос-Анджелесі, організатори обіцяють забезпечити максимальну безпеку учасників та гостей церемонії.