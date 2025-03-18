Оголосили дату проведення Оскара-2026: коли відбудеться церемонія та хто стане ведучим

Зовсім нещодавно відгриміла церемонія нагородження Оскара-2025. Голлівудські зірки зібралися на червоній доріжці, аби отримати свої статуетки за видатні ролі, режисуру, операторську роботу та інші номінації.

І ось, ще не встигли згаснути вогні цьогорічної церемонії, а американська кіноакадемія вже оголосила дату наступної нагороди – Оскар-2026. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання The Guardian.

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Що відомо про церемонію нагородження Оскара-2026

Стало відомо, що наступного року церемонія вручення премії Оскар відбудеться 15 березня 2026 року у Лос-Анджелесі, в престижному Театрі Долбі. Цей легендарний заклад знову стане ареною для одного з найочікуваніших культурних заходів року. Початок шоу заплановано на 16:00 за місцевим часом, що еквівалентно 02:00 за київським часом.

Крім того, організатори вже підтвердили, що ведучим церемонії знову стане знаменитий комік, продюсер і лауреат премії "Еммі" Конан О'Брайєн. Він повернеться до цієї ролі після проведення цьогорічного шоу.

Організатори наголосили, що вони раді, що Конан О'Брайєн знову з'явиться на церемонії разом із продюсерами телешоу Джеффом Россом та Майком Суїні, а також виконавчими продюсерами Раджем Капуром і Кетті Муллан. Вони зазначили, що цього року команда створила надзвичайно цікаве та візуально приголомшливе шоу, яке відзначило номінантів і світову кіноспільноту найкрасивішим способом.

Сам Конан О'Брайєн відреагував на рішення американської кіноакадемії та жартома зазначив, що єдина причина, через яку він буде вести церемонію Оскар наступного року, полягає в тому, що він хоче почути, як Едріан Броуді закінчить свою промову. Комік пригадав найдовшу подяку актора Едріана Броуді за найкращу чоловічу роль у фільмі "Бруталіст".