Найпопулярніша комедія на Netflix, яка вийшла нещодавно і вже стала фаворитом серед українців

Якщо ви шукаєте спосіб розбавити похмурий настрій яскравою та позитивною кіноновинкою, вам варто звернути увагу на нову комедію на Netflix. "Наша маленька таємниця" — це стрічка, яка вийшла у 2024 році, але вже встигла стати найпопулярнішою серед українців.

Про це повідомляє 24 Канал. Цей фільм ідеально підійде для тих, хто любить новорічну атмосферу та зимові свята. Яскравий сюжет, тепла атмосфера та комедійні моменти, що дарують сміх, зроблять ваш вечір незабутнім.

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"Наша маленька таємниця" – найпопулярніша комедія на Netflix: про що сюжет

Сюжет фільму обертається навколо двох колишніх партнерів, які досі ображені один на одного. Вони несподівано виявляють, що їхні нові обранці – брат і сестра, і в результаті цього їм доведеться провести Різдво разом під одним дахом, при цьому намагаючись приховати свою минулу романтичну історію. Така незвичайна ситуація створює безліч кумедних і напружених моментів, що є характерними для романтичних комедій.

"Наша маленька таємниця": дивіться онлайн трейлер фільму

Зйомки фільму розпочалися в Атланті в січні 2024 року і тривали до кінця лютого того ж року. "Наша маленька таємниця" вийшла на стрімінговому сервісі Netflix 27 листопада 2024 року.

Фільм отримав змішані відгуки від критиків і глядачів, зокрема, через деяку передбачуваність сюжету та рівень гумору. Однак для українських фанатів Лохан і любителів романтичних комедій цей фільм став приємною розвагою на святковий період. Тому зараз він є найпопулярнішою комедією на Netflix.

Фільм зробив дивовижний старт на платформі, дебютувавши на першому місці в списку найпопулярніших фільмів вже наступного дня після свого релізу. Стрічка не лише швидко здобула популярність серед глядачів, але й закріпилася на вершині за тиждень з 23 по 29 листопада, ставши найпопулярнішим фільмом у світі.

За цей період фільм набрав 32,4 мільйона переглядів, що підтверджує його величезний успіх та зацікавленість аудиторії. Такий результат став показником того, наскільки стрічка сподобалася глядачам, і як швидко вона завоювала популярність серед глядачів різних країн.