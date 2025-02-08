Фільми для відпочинку: 4 легкі комедії Netflix, які варто подивитися на вихідних

Фільми – це хороший спосіб розслабитися після важкого тижня, відірватися від буденних справ і просто насолодитися гарною історією. А якщо хочеться чогось легкого, веселого та ненав’язливого, комедії стануть найкращим вибором.

Netflix пропонує безліч цікавих варіантів для перегляду, які подарують гарний настрій. 24 Канал підібрав чотири найкращі стрічки, які допоможуть вам провести вихідні у вирі позитивних емоцій.

До слова 3 легендарні фільми з високим рейтингом, які тримають в напрузі до останньої хвилини

"Типу вагітна"

Найновіша комедія Netflix розповідає про Лейні, яка завжди хотіла стати матір'ю й навіть у дитинстві з подругою Кейт гралась з ляльками у пологи. Роками потому дівчата продовжують дружити, але новина про вагітність Кейт може все змінити. Лейні обурена тим, що її подруга живе життям, про яке та давно вже мріяла.

"Типу вагітна": дивіться трейлер онлайн

"Без образ"

30-річна Медді веде легковажний спосіб життя й не думає про майбутнє. Та раптом вона залишається без роботи й може втратити навіть дім. Тому Медді готова погодитися на будь-яку роботу. Дівчина дізнається про незвичну вакансію – подружжя шукає для свого 19-річного сина-інтроверта подругу, яка б допомогла йому розслабитися. Медді вирішує погодитися, але ще з першої зустрічі все йде не за планом.

"Без образ": дивіться трейлер онлайн

"Книжковий клуб. Наступний розділ"

Четверо немолодих жінок окрім рутинної роботи й сімейних обов'язків проводять час у книжковому клубі, де читають різноманітну літературу та обговорюють її. Якось їм потрапляється відома еротична книга "П'ятдесят відтінків сірого". Вона змінює життя жінок, які тепер прагнуть відчути ті самі емоції, що й героїня книжки.

"Книжковий клуб. Наступний розділ": дивіться трейлер онлайн

"Воллес і Ґроміт: Перната відплата"

Шостий фільм з серії розповість про те, як Воллес створює "розумного" гнома, в якого виникає власна свідомість. Ґроміт побоюється, що його господар занадто покладається на свої винаходи. Насправді є виявляється, що за всім цим стоїть постать з минулого, яка понад усе хоче помститися. Ґроміт повинен побороти зло, щоб винаходи Воллеса продовжували існування.

"Воллес і Ґроміт: Перната відплата": дивіться трейлер онлайн