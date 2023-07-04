Допоможуть забути про проблеми: 5 комедій на Netflix, які змусять сміятися до сліз

Негативу в нашому житті вистачає, тому інколи хочеться хоча б на трішки забути про всі проблеми. Чудовий спосіб, щоб відволіктися – переглянути комедію, яких на стрімінговій платформі Netflix є вдосталь.

24 Канал зібрав 5 популярних фільмів, які змусять вас сміятися до сліз. Серед них як українські, так і закордонні стрічки.

Не пропустіть 7 найпопулярніших фільмів на Netflix для закоханих

"Люксембург, Люксембург"

Цей український фільм лише нещодавно з'явився на Netflix. За сюжетом, українські брати-близнюки вирушають у подорож, щоб востаннє побачити батька, який давно покинув їх. Вони приїжджають у Люксембург, де дізнаються, що тато помер.

"Люксембург, Люксембург": дивіться трейлер онлайн

"Ми можемо бути героями"

Прибульці захопили супергероїв планети Земля. Тепер дітям треба навчитися працювати в команді та врятувати своїх батьків – а заразом увесь світ.

"Ми можемо бути героями": дивіться трейлер онлайн

"День "так"

Батьки, які зазвичай все забороняють, вирішили погоджуватися на будь-які прохання дітей, встановивши лише кілька правил. У результаті день обернувся колообігом веселощів та пригод.

"День "так": дивіться трейлер онлайн

"Червоне повідомлення"

Агент ФБР переслідує найвишуканішого у світі крадія картин, але стає його мимовільним співучасником у спробі зловити шахрая, який завжди на крок попереду.

"Червоне повідомлення": дивіться трейлер онлайн

"Відчуй ритм"

Після провального кастингу на Бродвеї егоцентрична танцівниця неохоче повертається додому та погоджується готувати юні таланти до великого змагання.

"Відчуй ритм": дивіться трейлер онлайн