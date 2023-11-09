10 комедій, які змусять вас усміхнутися

Восени багато людей стикаються з осінньою депресією. Виникає втома, поганий настрій, немає мотивації. Завжди покращує ситуацію перегляд цікавої та легкої комедії.

У новій добірці знайдете саме такі стрічки. Ці фільми точно змусять вас усміхнутися та хоч на трохи забути про щоденні турботи.

Цікаво 5 документальних фільмів про азартні ігри, які сподобаються не лише гравцям

"Знайомтесь: Дейв"

Рік: 2008

Рейтинг IMDb: 5.1

Інопланетяни в тілах людей потрапляють на Землю, щоб знайти енергію для своєї планети, що вмирає. Хоча й прибульці дуже маленького зросту, але повністю схожі на людей. Потрапивши у людське середовище, в них відбувається переоцінка цінностей, змінюється світогляд – з'являється здатність до дружби та кохання.

"Знайомтесь: Дейв": дивіться онлайн трейлер фільму

"Копи на підхваті"

У житті, як і в улюблених фільмах, важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компанія Favbet підтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.

Рік: 2010

Рейтинг IMDb: 6.6

Наступна стрічка розповідає історію двох поліцейських – Террі та Аллена, які постійно сидять в офісі й лише мріють про перестрілки та небезпечні справи.

"Копи на підхваті": дивіться онлайн трейлер фільму

"Отже, війна"

Рік: 2012

Рейтинг IMDb: 6.3

Секретні агенти ЦРУ постійно перебувають в роботі. Одного разу вони вирішують відволіктися та налагодити особисте життя. Однак стається так, що обидва закохуються в чарівну Лорен.

"Отже, війна": дивіться онлайн трейлер фільму

"Хто наш тато, чувак?"

Рік: 2017

Рейтинг IMDb: 5.5

Пітер і Кайл – дуже несхожі близнюки. Пітер – лікар-проктолог, який переживає розлучення та депресію, а його брат – повна протилежність. Кайл завжди на все дивиться з позитивом, його дружина вагітна, тож зовсім скоро в сім'ї буде поповнення.

Все життя чоловіки думали, що їхній тато помер, адже так розповідала мама, однак, як виявилось, все зовсім не так. У їхньої матері було дуже бурхливе особисте життя, тож вона не знала, від кого народила. Дізнавшись правду, брати вирішують відшукати рідного тата.

"Хто наш тато, чувак?": дивіться онлайн трейлер фільму

"Безсоромна мандрівка"

Рік: 2017

Рейтинг IMDb: 4.5

Емілі та її матір Лінда рідко проводять час разом. Все змінюється під час поїздки до Південної Америки. Дівчина мала летіти туди з коханим, однак він покинув її, тому вона вирішує поїхати у заплановану подорож з мамою. Обоє вони навіть не здогадуються, які пригоди доведеться пережити попереду.

"Безсоромна мандрівка": дивіться онлайн трейлер фільму

"Шалена місія в Маямі"

Рік: 2018

Рейтинг IMDb: 5.0

Ще одна комедійна стрічка розповідає про офіцера поліції Себастьяна Бушара, який живе в невеличкому містечку у Франції. Ситуація складається так, що чоловікові доводиться відправитися в Маямі для боротьби з наркоторгівлею. Його напарником стає лейтенант Рікардо Гарсіа, який постійно дратує та гарячкує. Чи вдасться їм знайти спільну мову та виконати поставлене завдання?

"Шалена місія в Маямі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ти квач!"

Рік: 2018

Рейтинг IMDb: 6.5

Ця комедія показує, на що готові чоловіки заради перемоги. У п'ятьох університетських друзів є традиція – щороку вони збираються пограти "квача без правил", ризикуючи своїми шиями, роботою та стосунками. Цього року гра збігається з весіллям одного з непереможних гравців, який може стати легкою мішенню. Чоловік розуміє, що задумали друзі, тож готовий до цього.

"Ти квач!": дивіться онлайн трейлер фільму

"Водій для копа"

Рік: 2019

Рейтинг IMDb: 6.2

Наступний комедійний бойовик змусить вас сміятися до сліз. Стю – типовий невдаха, який не може наважитися поговорити з дівчиною своєї мрії, а після роботи підробляє водієм Uber. Одного разу пасажиром Стю стає поліцейський Вік. Той дізнався, що злочинець, який колись вбив його напарницю, повернувся до міста, тож вирішує впіймати негідника. Нещодавно Вік переніс операцію на очі, тому практично нічого не бачить. Його "очима" стає Стю.

"Водій для копа": дивіться онлайн трейлер фільму

"Мій шпигун"

Рік: 2020

Рейтинг IMDb: 6.3

Головним героєм цієї комедії є Джей, який з дитинства привчав себе до відповідальності та щоденної праці. Чоловік мріяв про службу у силових відомствах, пройшов курси фізичного та психологічного виживання, загартував дух і тіло. І його мрія здійснилася. Він не лише отримав бажану роботу, а й став найуспішнішим агентом відомства.

Одного разу під час виконання важкого завдання чоловіка зазнімкувала 9-річна Софі. Вона пообіцяла не видавати Джея, якщо він навчить її таємним шпигунським прийомам. Та чи погодиться чоловік на таку авантюру?

"Мій шпигун": дивіться онлайн трейлер фільму

"Час для себе"

Рік: 2022

Рейтинг IMDb: 5.1

Завершує нашу добірку нова комедія, прем'єра якої відбулася минулого року. У ній побачите історію тата, який вперше за довгі роки тато має час для себе, коли його сім'я відправляється у поїздку. Попереду у відчайдушного домогосподаря шалені вихідні з невгамовним другом, який обожнює витівки.

"Час для себе": дивіться онлайн трейлер фільму