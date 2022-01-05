Комедію "Нереальний КОПець" покажуть на телебаченні: коли і де дивитися

5 січня 2022 , 14:00
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Джерело:

"Нове українське кіно"

Популярну українську комедію "Нереальний КОПець" на свята покажуть на телебаченні. 9 січня її можна буде переглянути на телеканалі ICTV.

Телепрем'єра української комедії про патрульних відбудеться о 20:50. Головні ролі в цій стрічці зіграли Стас Боклан, Дмитро Ступка та Богдан Юсипчук. 

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Про комедію "Нереальний КОПець"

Режисером і сценаристом комедії став Олександр Бєляк. У кінопрокаті фільм показали 4 березня 2021 року і він викликав цікавість прихильників. Зокрема тим, що в ньому дебютував суддя проєкту "Танці з зірками", хореограф Влад Яма. 

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Сюжет фільму

Згідно зі сценарієм, президент заявив, що всі діти чиновників повинні навчатися і працювати в Україні. Творці стрічки покажуть наслідки такої заяви. Це стало невеликою проблемою для начальника поліції Петра Бурундяка, який тільки-но почав будувати кар'єру. Чоловік викликав ледащого сина Василя, який проживав в США та влаштував його на роботу патрульним свого відділку. І це для того, щоб тримати все під контролем. 

Василь став напарником строгого лейтенанта Богдана Громова і почав підготовку до щорічного змагання. Як розвивалися події далі – дивіться у фільмі. 

Актори

  • Станіслав Боклан;
  • Дмитро Ступка;
  • Богдан Юсипчук;
  • Анна Саліванчук;
  • Поліна Логунова;
  • Влад Яма;
  • Борис Барський.

Офіційний трейлер фільму "Нереальний КОПець": дивіться відео онлайн

 

Автор: Христина Кобак