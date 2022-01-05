Комедію "Нереальний КОПець" покажуть на телебаченні: коли і де дивитися
Джерело:"Нове українське кіно"
Популярну українську комедію "Нереальний КОПець" на свята покажуть на телебаченні. 9 січня її можна буде переглянути на телеканалі ICTV.
Телепрем'єра української комедії про патрульних відбудеться о 20:50. Головні ролі в цій стрічці зіграли Стас Боклан, Дмитро Ступка та Богдан Юсипчук.
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Про комедію "Нереальний КОПець"
Режисером і сценаристом комедії став Олександр Бєляк. У кінопрокаті фільм показали 4 березня 2021 року і він викликав цікавість прихильників. Зокрема тим, що в ньому дебютував суддя проєкту "Танці з зірками", хореограф Влад Яма.Прем'єра крутого фільму/серіалу вже близько? Щоб не проводити час в нудному очікуванні, можна зіграти в улюблену гру на SlotoKing. Онлайн-казино має десятки відеослотів, кілька видів рулеток, покер, лотереї бінго та кено, які сподобаються навіть новачкам.
Сюжет фільму
Згідно зі сценарієм, президент заявив, що всі діти чиновників повинні навчатися і працювати в Україні. Творці стрічки покажуть наслідки такої заяви. Це стало невеликою проблемою для начальника поліції Петра Бурундяка, який тільки-но почав будувати кар'єру. Чоловік викликав ледащого сина Василя, який проживав в США та влаштував його на роботу патрульним свого відділку. І це для того, щоб тримати все під контролем.
Василь став напарником строгого лейтенанта Богдана Громова і почав підготовку до щорічного змагання. Як розвивалися події далі – дивіться у фільмі.
Актори
- Станіслав Боклан;
- Дмитро Ступка;
- Богдан Юсипчук;
- Анна Саліванчук;
- Поліна Логунова;
- Влад Яма;
- Борис Барський.
Офіційний трейлер фільму "Нереальний КОПець": дивіться відео онлайн