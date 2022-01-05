Комедію "Нереальний КОПець" покажуть на телебаченні: коли і де дивитися

Популярну українську комедію "Нереальний КОПець" на свята покажуть на телебаченні. 9 січня її можна буде переглянути на телеканалі ICTV.

Телепрем'єра української комедії про патрульних відбудеться о 20:50. Головні ролі в цій стрічці зіграли Стас Боклан, Дмитро Ступка та Богдан Юсипчук.

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Про комедію "Нереальний КОПець"

Режисером і сценаристом комедії став Олександр Бєляк. У кінопрокаті фільм показали 4 березня 2021 року і він викликав цікавість прихильників. Зокрема тим, що в ньому дебютував суддя проєкту "Танці з зірками", хореограф Влад Яма.

Сюжет фільму

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Згідно зі сценарієм, президент заявив, що всі діти чиновників повинні навчатися і працювати в Україні. Творці стрічки покажуть наслідки такої заяви. Це стало невеликою проблемою для начальника поліції Петра Бурундяка, який тільки-но почав будувати кар'єру. Чоловік викликав ледащого сина Василя, який проживав в США та влаштував його на роботу патрульним свого відділку. І це для того, щоб тримати все під контролем.

Василь став напарником строгого лейтенанта Богдана Громова і почав підготовку до щорічного змагання. Як розвивалися події далі – дивіться у фільмі.

Актори

Станіслав Боклан;

Дмитро Ступка;

Богдан Юсипчук;

Анна Саліванчук;

Поліна Логунова;

Влад Яма;

Борис Барський.

Офіційний трейлер фільму "Нереальний КОПець": дивіться відео онлайн