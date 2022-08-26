Комітет Ради рекомендував Держкіно скасувати скандальний наказ щодо Довженко-Центру

Профільний комітет Верховної Ради рекомендував Держкіно невідкладно скасувати наказ про реорганізацію Довженко-Центру. Проти цього наказу виступало чимало політиків та активістів, називаючи так звану реорганізацію фактичним знищенням.

Цю інформацію в ексклюзивному коментарі 24 каналу підтвердила нардепка та заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Важливо Держкіно видало наказ про реорганізацію Довженко-Центру: там називають це ліквідацією

Рішення про скасування скандального указу одноголосно ухвалили члени парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики на засіданні 26 серпня.

Ми звернулися і до Держкіно, і до Кабінету Міністрів України з проханням скасувати цей указ. Ми вважаємо, що надалі має бути широка дискусія з експертами на базі підкомітету з питань кінематографії про подальшу роль Довженко-Центру,

– пояснила Євгенія Кравчук.

Заступника голови комітету Павла Сушка обурило те, що про такий наказ і бурхливу реакцію на нього спільноти, він дізнався з соцмереж. Тому він запропонував ухвалити рішення рекомендувати всі подібні плани щодо реорганізації чи ліквідації попередньо обговорювати в профільному комітеті.

Чому виник скандал

Держагентство України з питань кіно раніше видало наказ про реорганізацію Довженко-Центру. Новину про реорганізацію найбільшого кіноархіву України в кіноіндустрії сприйняли як анонс його фактичної ліквідації. Згідно з наказом, чинні обов'язки центру виконуватимуть 3 юридичні особи:

держустанова "Науковий центр кінематографії України",

сам Довженко-Центр,

виокремлена з його структури Українська анімаційна студія.

У найбільшому кіноархіві України зберігається понад 10 167 українських та закордонних фільмів. Їх вилучення не залишить сенсу в роботі Довженко-Центру.

Представники Довженко-Центру з кіномитцями України зазначили, що це величезний удар по міжнародному іміджу української влади, особливо під час війни, коли Україна у крові виборює власну ідентичність.

Цей удар має всі ознаки зазіхання на національну пам'ять і може вважатися підривом державності і зрадою національних інтересів,

– доповнили вони.

Додамо, що Довженко-Центр – це найбільший і єдиний міжнародно визнаний кіноархів України, в якому зберігається понад 10 000 найменувань художніх, документальних, анімаційних українських та закордонних фільмів, понад 24 000 архівних документів з історії українського кіно, понад 400 музейних експонатів.