ЗСУ звільнили рідне місто акторки Любави Грешнової: "Поки що я просто плачу весь час"

Зараз триває успішний контрнаступ Збройних Сил України. Українські зірки реагують на досягнення нашої армії й висловлюють свої емоції гордості та поваги. Серед них і акторка Любава Грешнова.

У своєму інстаграмі Любава зазначила про те, що ЗСУ звільнили рідне місто, де знаходить її дім, родичі та знайомі. Йдеться про місто, яке з перших днів війни було в окупації, але зірка його не називає. Відомо, що актриса народилася у Харкові.

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ЗСУ звільнили рідне місто акторки Любави Грешнової

11 вересня 2022. Офіційно був звільнений населений пункт, в якому знаходиться мій дім, мої близькі, родичі та сусіди. З першого дня війни це місто було в окупації,

– написала вона в інстаграмі.

Актриса продовжила: "Ми чекали, всі чекали. Поки я просто плачу весь час від шаленої гордості та щастя". Зірка натякнула, що росіяни могли розграбувати її квартиру: "Всі подробиці потім, навіть якщо моя пральна машина вже за уралом, начхати". Вона згадала про сад з "найсмачнішими у світі яблуками", за яким вона доглядала у дитинстві. "Я приїду і міцно-міцно буду обіймати кожне дерево, кожну травнику!", – написала вона.

"Наче сон, ковтаю соплі, але вони соплі щастя. Я хочу обійняти кожного, хто знає, що таке, коли рідні в окупації, всіх, хто сьогодні радіє, і тих хто ще чекає! Це страшне випробування, але тільки Українці вміють так гідно його проходити, і так шалено і щиро вірити в ЗСУ і молитися за наших героїв", – поділилася актриса.



ЗСУ звільнили рідне місто акторки Любави Грешнової / Фото з інстаграму зірки

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Що відомо про Любаву Грешнову

Любава Грешнова народилась 5 липня 1988 року у Харкові. Це місто – Батьківщина актриси. Там вона навчалася в університеті Київського національного університету імені Карпенко-Карого і вивчала акторську майстерність.

У 2009 році увійшла до трупи театру "Сузір’я", де вона зіграла роль Мітіль в п'єсі "Синя птаха". У 2012 році зірка переїхала до Москви, де і залишилася працювати.

Популярність Любави Грешнової значною мірою пов'язана з ролями, які вона зіграла у відомих фільмах, таких як "Маршрут милосердя", "Сусіди", "Любов і трошки перцю", "Вогні великого міста", "За законом", "Диво", "Час гріхів", "Будинок для двох", "Колишня".

Сьогодні Любава знаходиться у Польщі, волонтерить та публікує дописи в інстаграмі українською мовою.