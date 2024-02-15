3 високорейтингові корейські дорами, від яких неможливо відірватись

Останнім часом неабиякої популярності набирають корейські серіали. Їхня особливість полягає у тому, що це короткі історії з захопливим сюжетом і надзвичайно красивими акторами в кадрі, за якими хочеться спостерігати.

Корейці по-особливому вміють говорити про кохання. Тому обирайте собі стрічку для перегляду у матеріалі Кіно 24 та насолоджуйтесь небанальною історією, від якої неможливо відірватись.

Дивіться також Культові фільми про бокс, які подивитесь на одному диханні

Найкращі корейські дорами останніх років

"Зірки, які падають"

Рейтинг IMDb: 7.6

Сюжет нового корейського серіалу обертається навколо працівників розважальної агенції. Хан Бель вміє долати кризові ситуації та вміє завжди висловитись так, що вдається досягнути згоди під час переговорів. Актор Гон Те Сон, попри свою відмінну репутацію, приховує безліч секретів.

"Зірки, які падають": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Легенда про Куміхо"

Рейтинг IMDb: 7.9

Рішучий продюсер телеканалу Нам Джі вирішує зняти репортаж про істоту зі стародавніх легенд – дев'ятихвосту лисицю, яка може одягати обличчя людини. У фокусі камери опиняються два брати. Лі Ен, його завдання – підтримувати рівновагу між нашим і потойбічним світом, і Лі Ран – хитрий та улесливий лис. Подивіться, до чого призведе ця витівка, і як розкрутиться історія кохання, родинних відносин та суперництва.

"Легенда про Куміхо": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Король: Вічний монарх"

Кіно навчає нас вірити у неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Рейтинг IMDb: 8.1

Існують два паралельні світи – сучасна Корея і країна минулого, де править король з магічним артефактом, дарованим богами. Одного дня демони відкривають прохід між цими світами, що ставить під загрозу мирне населення обох реальностей. Лі Гон, розумний і справедливий правитель з минулого, прагне виправити цю ситуацію.

"Король: Вічний монарх": дивіться онлайн трейлер серіалу