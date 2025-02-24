3 високорейтингові корейські дорами, які зацікавлять з перших хвилин

Корейські дорами вже давно підкорили серця глядачів в усьому світі завдяки захопливим сюжетам, харизматичним акторам та унікальним поєднанням різних жанрів. Щороку виходять нові хіти, які збирають мільйони переглядів і стають справжніми культурними феноменами.

24 Канал підготував добірку найкращих романтичних дорам, які варті вашого перегляду. Ці корейські серіали не залишать байдужими як новачків, так і досвідчених прихильників цього жанру.

Не пропустіть 3 короткі серіали до 10 епізодів, з якими ви впораєтесь за кілька вечорів

"Справжня краса"

Лім Джу Ген має низьку самооцінку, а навчання в старшій школі лише погіршує ситуацію. Заради експерименту дівчина вирішує стати експертом з макіяжу, щоб нарешті почати подобатися іншим. Навички Джу Ген покращуються з кожним днем, а її популярність у школі лише зростає. Втім, одного дня репутація дівчини опиняється під загрозою, адже популярний учень Лі Су Хо дізнається про секрет героїні.

"Справжня краса": дивіться трейлер дорами онлайн

"Сильна жінка То Бон Сун"

То Бон Сун – мила й тендітна дівчина, яка володіє надлюдською силою, переданою їй у спадок. Героїня мріє створювати відеоігри, але її унікальна здатність змінює життя, коли вона стає охоронницею Мін Хьока – харизматичного генерального директора ігрової компанії. Дівчина опиняється в епіцентрі небезпечних подій, адже, виявляється, у її районі з'явився серійний злочинець. Його справою займається поліціянт Гук Ду – найкращий друг Бон Сун, яка хоче йому також допомогти.

"Сильна жінка То Бон Сун": дивіться трейлер дорами онлайн

"Що ж це коїться з помічницею Кім?"

Лі Йон Джун – заможний та привабливий керівник великої компанії. Через самозакоханість і перфекціонізм з ним доволі важко працювати. Однак це якось вдається його секретарці Кім Мі Со, яка протягом дев'яти років виконує свою роботу. Здавалося б, що в житті Лі Йон Джуна все прекрасно, але сталося непередбачуване – помічниця збирається звільнятися. Він дійшов висновку, що секретарка, ймовірно, закохалася в нього.

"Що ж це коїться з помічницею Кім?": дивіться трейлер дорами онлайн

Ці дорами поєднують комедію, романтику, детектив і фантастику, роблячи їх одними з найулюбленіших серед поціновувачів корейських серіалів. Обирайте стрічку з переліку та насолоджуйтеся переглядом!