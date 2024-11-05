Покійну Єлизавету II покажуть у новому фільмі: про яку стрічку йдеться

Покійна королева Єлизавета II з'явиться у новому фільмі "Паддінгтон у Перу". Прем'єра стрічки відбудеться вже наступного тижня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на SBS News. Це стане особливим моментом для шанувальників королівської родини та любителів кіно, адже образ монаршої особи буде представленій на великому екрані після її смерті.

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Покійну Єлизавету II покажуть у новому фільмі

Зазначається, що зображення королеви Єлизавети II в новому фільмі "Паддінгтон у Перу" отримало королівську печатку схвалення від Букінгемського палацу. Це свідчить про те, що фільм дійсно відповідає королівським стандартам і традиціям, що є важливим елементом для будь-якого проєкту, який пов'язаний з королівською родиною.

Я думаю, що це просто продемонструвало, як покійна королева використовувала шанси, а також мала це надзвичайне почуття гумору. Ескіз Паддінгтона, який вона зробила на своєму платиновому ювілеї, показав це зухвале почуття гумору та її готовність поставити свою країну вище за себе,

– розповіла колишня прессекретарка королеви Айлза Андерсон.

Один із моментів, де з'являється королева, – це сцена зі скетчу, в якому Паддінгтон та її Величність п'ють чай у Букінгемському палаці. Ця сцена має комічний, але теплий характер, адже королева, сидячи з ведмедиком, дістає зі своєї сумочки бутерброд з мармеладом і з посмішкою каже Паддінгтону:

"Я залишаю свій тут – на потім".

Єлизавету II покажуть у фільмі "Паддінгтон у Перу": дивіться відео онлайн

Розі Елісон, співпродюсер фільму "Паддінгтон у Перу", поділилася, що королівська сім'я з радістю підтримала ідею появи камео королеви Єлизавети II в картині. За її словами, це рішення було ухвалено з великим ентузіазмом, і сам процес отримання схвалення з боку королівської родини пройшов дуже позитивно.