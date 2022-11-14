Netflix не побоявся: у 5 сезоні "Корони" показали інтимну розмову принца Чарльза та Камілли

5 сезон "Корони" розповідає про деякі з найболючіших моментів життя королівської сім'ї з початку 1990-х років. Зокрема глядачі можуть дізнатися про любовну телефонну розмову між тодішнім принцом Чарльзом та Каміллою Паркер Боулз.

Сенсаційний заголовок про інтимну бесіду вибухнув в усіх топових ЗМІ у 1993 році. На той момент принц Чарльз був одружений з принцесою Діаною.

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У "Короні" розкажуть про інтимну розмову телефоном між принцом Чарльзом з Каміллою

У січні 1993 року таблоїди опублікували стенограму інтимної шестихвилинної телефонної розмови закоханих, яким було за 40 – тодішнього принца Чарльза та Камілли Паркер Боулз. Як повідомляє The Sunday Mirror, стенограму спочатку опублікувала британська газета The People з відвертим заголовком "Чарльз і Камілла — запис".

Досі не зрозуміло, як саме запис потрапив до газети. The Sunday Mirror повідомляє, що розмова відбулася 1989 року. На той момент обидвоє були одружені з іншими людьми — Чарльз на принцесі Діані, а Камілла на Ендрю Паркер Боулз.

5-й сезон "Корони" покаже, як пікантний дзвінок був перехоплений та проданий з метою отримання прибутку. "Зі стенограми можна зрозуміти, що Чарльз сказав Каміллі, що хоче "жити всередині" її штанів, а потім пожартував, що він може перетворитися на тампон Tampax. Камілла хіхікнула і пізніше доповнила, що вона "відчайдушно" сумувала за ним, перш ніж тема перейшла до інтимної балаканини, – передає People. – Наприкінці розмови звучало "Люблю тебе".

"Корона" 5 сезон: дивіться трейлер

Скандальний запис, який швидко облетів Велику Британію і світ, отримав назву "Каміллагагейт" або "Тампонгейт". Принцеса Діана назвала цю розмову "хворою". Це поставило крапку в її стосунках з принцом Чарльзом.

Озираючись назад, можна усвідомити, що вина була не на цих двох людях, двох коханцях, які мали приватну розмову. Значна увага була до преси, адже вони роздрукували це дослівно. Ви могли зателефонувати за номером і прослухати реальний запис. Це змусило мене співчувати їм обидвом. Що їм довелося пройти,

– сказав Домінік Вест, який зіграв принца Чарльза у 5 сезоні "Корони".

Скандальний заголовок в газеті про приватну бесіду принца Чарльза та Камілли / People

Де дивитися 5 сезон "Корони" українською

"Корона" повернулася на Netflix 9 листопада. Драму можна переглянути на стрімінгу українською мовою. Нещодавно серіал з’явився на некомерційний українських сайтах з фільмами та серіалами, зокрема UASerials.

Захоплива драма натхненна життям покійної королеви Єлизавети II та подіями, які британська королівська родина пережила під час її 70-річного правління. 5 сезон зокрема показав скандали, з якими стикнулася Її Величність у період 1990-х років.

Якими є перші відгуки українських глядачів

Шанувальники перших 4 сезонів дещо розчаровані 5-м. У мережі пишуть, що "цей серіал не зображає жодної правди про королівську сім'ю, крім сюжету про принцесу Діану". Інші розповіли, що вже не вперше переглядають серіал і вражені мужністю покійної королеви Єлизавети II: "Передивляюсь серіал вдруге вже після смерті Королеви Єлизавети II. Доля монарха не всім до снаги, але Вона, на мою думку, впоралась зі своїм завданням. Спочивай із миром".