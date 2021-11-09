"Корона" 5 сезон: Елізабет Дебікі повторила образ принцеси Діани у знаменитій "сукні помсти"

Актриса серіалу "Корона" Елізабет Дебікі знову вразила шанувальників серіалу своєю схожістю з принцесою Діаною. На зйомках п'ятого сезону проєкту вона постала у знаменитій "сукні помсти" принцеси Діани.

Відомо, що вбрання принцеси Діани стало культовим та знаковим, адже вона з'явилася в ньому у день, коли принц Чарльз оголосив для преси про свій багаторічний роман з Каміллою Паркер-Боулз. Одягнувши незаплановану сукню, леді Ді виразила свою однозначну позицію. Тоді ж ЗМІ охрестили образ принцеси Уельської як "маленьку чорну сукню помсти".

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Чому "сукня помсти" важлива для історії серіалу "Корона"

Як відомо, у 1994 році журнал Vanity Fair організував вечірку у галереї сучасного мистецтва The Serpentine, що у Лондоні. На подію були запрошеними багато світових знаменитостей, зокрема й принцеса Діана. Попередньо образ леді Ді було обрано на користь класичної елегантної сукні від Valentino. Але на подію з чорного лімузина принцеса Уельська вийшла у короткій вечірній сукні від грецького бренду Christina Stambolian.

Окрасою для сміливої сукні Діана обрала подарунок принца Чарльза на їхнє весілля – масивне інкрустоване діамантами кольє з овальним сапфіром посередині.

З'явившись на публіці у сукні, яка порушувала правила дрескоду королівської сім'ї, Діана зробила впевнену заяву свого ставлення до правил та усієї родини свого фактично колишнього чоловіка – принца Чарльза.



Елізабет Дебікі у "сукні помсти" / Фото з інстаграму @elizabethdebickinators



Елізабет Дебікі у "сукні помсти" / Фото з інстаграму @elizabethdebickinators



Елізабет Дебікі у "сукні помсти" / Фото з інстаграму @elizabethdebickinators

, що п'ятий сезон "Корони" вийде на Netflix аж у листопаді 2022 року. У п'ятому сезоні також ролі виконають: Домінік Вест (принц Чарльз), Імельда Стонтон (Єлизавета II), Джонатан Прайс (принц Філіп) та Леслі Менвілл (принцеса Маргарет).