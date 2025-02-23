3 короткі серіали до 10 епізодів, з якими ви впораєтесь за кілька вечорів

Часом буває непросто знайти час на багатосезонні проєкти, але це не означає, що тепер доведеться відмовитися від якісного контенту. Мінісеріали – це найкраще рішення для тих, хто хоче поринути в захопливий сюжет, не витративши місяці на перегляд.

24 Канал зібрав мінісеріали, в яких менш як 10 епізодів. Їх можна переглянути всього за кілька днів.

Дивіться також Буде важко заснути: 3 найкращі фільми жахів, засновані на реальних подіях

"Англійка"

Рік: 2022

Кількість серій: 6

Події серіалу відбуваються у 1890 році. Леді-аристократка Корнелія Локк приїжджає на Дикий Захід заради помсти людині, яку вона вважає винною за смерть її сина.

Там вона зустрічає колишнього кавалериста з племені Пауні, який знається на тутешніх традиціях. Коли жінка прибуває у місто, там стається низка вбивств. Тож Корнелія допомагає шерифу розкрити злочинця.

"Англійка": дивіться трейлер онлайн

"Ломка"

Рік: 2021

Кількість серій: 8

Серіал розповідає про боротьбу з опіоїдною залежністю у США. Фармацевтична компанія випускає нове знеболювальне, до якого можуть звикнути нібито менш як 1 відсотка пацієнтів. Сімейний лікар Семюель Фіннікс без зайвих думок призначає засіб пацієнтам, але в них розвивається шалена залежність, що тягне за собою безліч інших проблем.

Це шоу отримало безліч позитивних відгуків та кінопремій, а особливо відзначали виконавця головної ролі Майкла Кітона.

"Ломка": дивіться трейлер онлайн

"Безневинний"

Рік: 2021

Кількість серій: 8

Дев'ять років тому Матео встряг у бійку, що завершилась випадковим вбивством. Згодом він став колишнім засудженим, який мріє про будинок та готується стати батьком. Раптом його кохана Олівія отримує незрозумілий дзвінок.

Матео вирушає на пошуки правди, а поліцейська інспекторка Лорена слідкує за всіма подіями, що відбуваються. Глядач спостерігає за тим, як брехню у серіалі викривають, а прихована реальність випливає на поверхню.

"Безневинний": дивіться трейлер онлайн